Terzo appuntamento con le repliche della primavera 2023 di Raiuno, de Il Commissario Montalbano. Episodi che ormai hanno più di vent’anni dalla loro prima messa in onda ma che, forte dell’affetto verso Andrea Camilleri e Luca Zingaretti, hanno sempre un ottimo riscontro. E per rendere ancora più gradevole la visione della serie, viene proposta in 4K, con un risoluzione quindi ancora più nitida e pulita. Questa sera, lunedì 1° maggio 2023 alle 21:30, va in onda Gatto e Cardellino, tratto dall’omonimo racconto e dal racconto “Una gigantessa dal sorriso gentile”.

La trama di Montalbano – Gatto e Cardellino/h2>

Augello (Cesare Bocci) è in licenza matrimoniale: al suo posto, in Commissariato c’è Barbara Bellini (Mariacristina Marocco), un’amica d’infanzia di Montalbano che da poco è entrata in Polizia, il cui fascino crea non poche distrazioni allo stesso protagonista, ma anche a Fazio (Peppino Mazzotta) e Augello.

Il Commissario, però, deve anche lavorare su due casi: in uno deve scoprire chi ha ucciso una ricca signora, episodio avvenuto dopo che altre tre anziane donne sono state assalite da un uomo, che però ha sparato loro a colpi di salve. L’altro caso, invece, riguarda la sparizione del dottor Landolina, noto ginecologo con il vizio di tradire la moglie con numerose donne, tra cui Mariuccia Coglitore (Erika Ferrara), sua giovane paziente, che è rimasta incinta.

Come finisce Montalbano – Gatto e Cardellino?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE

Per quanto riguarda il primo caso, l’esecutore materiale delle finte aggressioni e dell’omicidio è un pregiudicato, mentre la mente è il marito della vittima. Il dottor Landolina, invece, non è stato ucciso ma ha deciso di scappare insieme alla moglie, che ha effettuato una donazione ad una comunità gestita da un sacerdote.

Montalbano raggiunge la coppia all’aeroporto, ma decide di lasciarli andare. Lui, Barbara e Fazio riescono però a far allontanare Mariuccia dalla sua famiglia, fortemente conservatrice, affidandola alla comunità a cui la signora Landolina ha effettuato la donazione. Fazio, alla fine, trova il coraggio di chiedere a Barbara di uscire.

Il cast di Gatto e Cardellino

Luca Zingaretti: Salvo Montabano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Katharina Böhm: Livia

Mirella Petralia: Adelina

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gli ascolti di Gatto e Cardellino

La prima volta che l’episodio è andato in onda, il 18 novembre 2022, fu visto da 9.795.000 telespettatori (share del 32,84%). In replica il 13 aprile 2015, fu visto da 4.644.000 persone (17,73%), mentre il 13 aprile 2020 ottenne 6.118.000 telespettatori (21,8%).

Come vedere Gatto e Cardellino

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Gatto e Cardellino in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Per ora non è possibile rivedere gli episodi sulla piattaforma.