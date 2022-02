La seconda serata del Festival di Sanremo si apre con un doveroso omaggio a Monica Vitti, il cui annuncio della scomparsa è arrivato proprio questa mattina nel corso della conferenza stampa sanremese. Ad omaggiare l’attrice è stato lo stesso conduttore, nonché direttore artistico, Amadeus.

La sua scomparsa non è solamente un lutto per il mondo dello spettacolo, ma per l’intero paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse Monica Vitti ci ha fatto piangere, ci ha fatto pensare, ci ha fatto ridere, ci ha fatto ridere anche tantissimo, pensate quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità. I suoi personaggi raccontano la nostra storia e ci regalano il ritratto prezioso di quella grande magia chiamata cinema. E noi ameremo per sempre la grande Monica Vitti.

Diverse le partecipazioni dell’attrice in tv nel corso degli anni, tutte precedenti al 2001, anno del ritiro dalle scene. Numerosi i ricordi avvenuti già nelle scorse ore nei programmi televisivi, che probabilmente continueranno ad omaggiare la Vitti anche nei prossimi giorni. Intanto Rai2, Canale 5 e La7 hanno deciso di cambiare la loro programmazione in prima serata per questa sera, riproponendo alcuni dei film che la vedono protagonista.