Monica Setta, chi è e cosa fa la bellissima figlia
La figlia di Monica Setta è identica alla mamma e, molto riservata, non ha intrapreso la strada dello spettacolo.
Conduttrice e giornalista, Monica Setta è un volto molto amato della tv italiana. Negli anni ha costruito una carriera degna di nota e, nel corso del tempo, ha potuto dimostrare a tutti il proprio talento e il suo modo di approcciarsi al pubblico. Da anni è ormai un volto fisso del contenuto televisivo mattutino Uno Mattina in Famiglia a cui è molto legata. La sua vita non è però solo lavoro, ma anche famiglia: a catturare l’attenzione dei fan è stata spesso sua figlia, che è identica a lei e che ha sempre voluto restare nella riservatezza.
Lei è Gaia, la figlia di Monica Setta
La giornalista è stata in passato legata sentimentalmente al collega Giuliano Torlontano, con cui si è sposata nel 1997 e da cui ha avuto la figlia Gaia. “Una storia lunga che si è interrotta ed è ricominciata” – ha raccontato lei nel corso di un’intervista rilasciata per Confidenze – “Ero felice, ma un giorno lui si è presentato con un mazzo di rose e mi ha detto che non mi amava più“. C’è stato così il divorzio. La loro unica figlia ha inoltre preferito seguire un’altra strada e non è entrata nel mondo dello spettacolo o del giornalismo come i suoi due genitori. Gaia frequenta infatti un corso di Giurisprudenza presso la Luiss di Roma e lavora anche come praticante avvocato. Ha inoltre svolto un tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza della Capitale.
Molto attiva sui social, la giovane donna racconta spesso i suoi successi professionali ma anche il grande amore che prova per la sua famiglia, in particolare per la nonna Liliam.
Monica Setta e i problemi di salute
Molto legata alla mamma, Gaia le è stata accanto dopo la scoperta di un’ernia strozzata e l’operazione d’urgenza a cui la conduttrice ha dovuto sottoporsi. “Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene” – ha scritto Monica Setta sui social – “Ma sono stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata. Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”.
“Ho aspettato, anche per scaramanzia, che ieri l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto” – ha spiegato – “Perché sì, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti tutto il resto… ti fanno capire che siamo davvero appesi ad un filo, che quanto accaduto può tornare ad accadere, che la salute è il bene più prezioso e dobbiamo essere pronti a curarci sempre senza avere paura”.