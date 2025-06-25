Monica Setta, chi è e cosa fa la bellissima figlia

Conduttrice e giornalista, Monica Setta è un volto molto amato della tv italiana. Negli anni ha costruito una carriera degna di nota e, nel corso del tempo, ha potuto dimostrare a tutti il proprio talento e il suo modo di approcciarsi al pubblico. Da anni è ormai un volto fisso del contenuto televisivo mattutino Uno Mattina in Famiglia a cui è molto legata. La sua vita non è però solo lavoro, ma anche famiglia: a catturare l’attenzione dei fan è stata spesso sua figlia, che è identica a lei e che ha sempre voluto restare nella riservatezza.

Lei è Gaia, la figlia di Monica Setta

La giornalista è stata in passato legata sentimentalmente al collega Giuliano Torlontano, con cui si è sposata nel 1997 e da cui ha avuto la figlia Gaia. “Una storia lunga che si è interrotta ed è ricominciata” – ha raccontato lei nel corso di un’intervista rilasciata per Confidenze – “Ero felice, ma un giorno lui si è presentato con un mazzo di rose e mi ha detto che non mi amava più“. C’è stato così il divorzio. La loro unica figlia ha inoltre preferito seguire un’altra strada e non è entrata nel mondo dello spettacolo o del giornalismo come i suoi due genitori. Gaia frequenta infatti un corso di Giurisprudenza presso la Luiss di Roma e lavora anche come praticante avvocato. Ha inoltre svolto un tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza della Capitale.

Molto attiva sui social, la giovane donna racconta spesso i suoi successi professionali ma anche il grande amore che prova per la sua famiglia, in particolare per la nonna Liliam.

Monica Setta e i problemi di salute

Molto legata alla mamma, Gaia le è stata accanto dopo la scoperta di un’ernia strozzata e l’operazione d’urgenza a cui la conduttrice ha dovuto sottoporsi. “Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene” – ha scritto Monica Setta sui social – “Ma sono stata operata d’urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata. Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok”.