La comunità LGBTQIA+ ha un nuovo volto televisivo. Si chiama Monica J. Romano ed è la prima consigliera comunale transgender eletta al Comune di Milano, dove è vicepresidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili.

Il pubblico italiano sta imparando a conoscerla per le sue partecipazioni da opinionista a Controcorrente, il talk show del mercoledì condotto in prime time da Veronica Gentili su Rete 4.

Storicamente la televisione italiana non è stata molto generosa con gli attivisti LGBTQIA+: un volto abbastanza noto era Franco Grillini (su Sky Documentaries è andato in onda di recente un film a lui dedicato), mentre tutti conoscono Vladimir Luxuria, ex regina del Muccassassina e poi concorrente di reality show, conduttrice e ancora opinionista.

Lo stesso Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico e padre dell’affossato ddl Zan contro l’omolesbobitransfobia, si è visto poco sul piccolo schermo, nonostante le sue apparizioni si fossero rivelate convincenti grazie anche a una certa telegenia (Maurizio Costanzo Show, Ciao Maschio).

Non sfigura affatto nemmeno Monica J. Romano, che ha collezionato tre presenze a Controcorrente, anche se durante la stagione estiva, quando c’è meno gente davanti alla tv. 42 anni, avvocata con esperienza nelle risorse umane, possiede un eloquio forbito (immancabile l’aggettivo “meritorio” nelle sue dichiarazioni per ringraziare il programma nel trattare certi temi) ma riesce a farsi comprendere dal telespettatore medio di Rete 4 senza trascendere nel latinorum o nel politichese.

Ecco cosa ha dichiarato la scorsa settimana la consigliera nel commentare l’aggressione subita in stazione a Roma da un giovane ecuadoriano che aveva baciato il suo ragazzo (il video ormai ha due anni e la coppia non esiste più):

“Mi addolora molto constatare che ancora oggi nel 2022 delle persone giovani subiscono la stessa violenza che anch’io ho subito quando avevo 18-20 anni. Questo significa che ancora molte cose non sono cambiate e che questo Paese deve ancora avanzare sul piano dei diritti civili e dell’inclusione”.

La politica peraltro nel talk show non solo si ritrova a dover controbattere a un opinionista di destra, ma addirittura a un opinionista LGBTQIA+ notoriamente con idee di destra come Mauro Coruzzi, per il quale il ddl Zan avrebbe minacciato la libertà di opinione, pur essendosi dichiarato favorevole alla legge in studio e addirittura ad Atreju davanti a Giorgia Meloni, allo stato maggiore di Fratelli d’Italia e al suo pubblico. Romano ha spiegato in maniera imperturbabile che la libertà di opinione è tutelata dalla Costituzione, alzando leggermente la voce di un tono per sottolineare il concetto.

In seguito il talk show ha ospitato Alessia Nobile, transgender di Bisceglie che è stata scartata per una posizione da barista e da altri impieghi a causa della sua identità di genere. La ragazza, laureata in Scienze dei Servizi Sociali, ha dichiarato di essersi trovata costretta a prostituirsi pur di sbarcare il lunario.

Romano ha commentato:

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ma poi nei fatti il diritto al lavoro non viene riconosciuto a buona parte della popolazione transgender. Senza lavoro non c’è integrazione sociale, il lavoro è il motore dell’integrazione: se il lavoro non c’è, c’è marginalità e ci sono persone costrette a vendersi perché non hanno alternative. Quindi è meritorio che voi (Controcorrente, ndr) continuiate a fare informazione su questo tema”.

In conclusione, la consigliera comunale di Milano ha tutte le carte in regola per diventare una paladina dei diritti LGBTQIA+ in televisione. Preparata, rassicurante (aggettivo antipatico ma ci sono persone che non hanno mai visto una transgender in vita loro), non perde mai la calma davanti ai suoi interlocutori più conservatori -ma anche più navigati sul piccolo schermo – anche se un tono di voce meno monocorde la renderebbe più incisiva. Per il resto complimenti a Controcorrente per aver proposto un nuovo volto senza pescare nei pochi soliti noti.