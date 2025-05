”Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: Fabio Caressa fa il suo esordio alla conduzione

Giornalista sportivo accreditato, Fabio Caressa milita in tv da diversi anni. Tendenzialmente si è occupato di calcio e solo recentemente si è messo alla prova in nuove sfide tv. Ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express insieme alla figlia Eleonora, con cui conduce anche una rubrica per Striscia la notizia, ed ora gli è stato affidato uno nuovo show considerato un mix tra strategy game e esperimento sociale. Il cronista condurrà “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, format che andrà in onda su Sky e Now.

Il programma è un riadattamento del noto format “Tempting Fortune” e prevede la partecipazione di 12 persone di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, che dovranno affrontare un tortuoso percorso nella giungla malese. Un’avventura decisamente impegnativa che metterà a dura prova i concorrenti. Quest’ultimi si troveranno a vivere in condizioni estreme, e durante il percorso non dovranno cedere alle varie tentazioni che incontreranno. L’importante rimanere uniti e compatti: ogni volta che cederanno il montepremi verrà diminuito. Ovviamente vince chi arriverà fino alla fine.

Elemento fondamentale del game-show sono le tentazioni che possono essere rivolte sia ad un singolo che al gruppo. Questo farà nascere contrasti e liti e rivelerà chi ha un atteggiamento a tutela personale e non rivolto al benessere del gruppo. Caressa è entusiasta del nuovo incarico e di potere spaziare in un contesto che non gli è ancora del tutto famigliare. Per lui è tutto nuovo, o quasi, ma è pronto a mettersi in gioco e a dimostrare di avere talento e capacità come conduttore.

Fabio Caressa: “Resistere alle tentazioni è complesso”

Emozionato e coinvolto Fabio Caressa trova “Money Road-Ogni tentazione ha un prezzo” un format davvero interessante. Lo considera un esperimento sociale, che invita alla riflessione e ad immedesimarsi nelle decisioni dei concorrenti: “Questo esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permetterà al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte: come si comportano le persone in gruppo? Come riescono a mettere insieme le necessità individuali e quelle collettive? ” Ha rivelato il cronista.

Caressa ha poi aggiunto: “Questa è una dinamica che mi interessa molto, perché è un po’ quello che succede nello spogliatoio di una squadra di calcio. So per esperienza, avendo partecipato a “Pechino Express”, che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso.”

“Money Road-Ogni tentazione ha un prezzo”, dove vederlo e quando inizia

“Money Road-Ogni tentazione ha un prezzo” debutta alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, ed è disponibile on demand e visibile su Sky Go dal 29 Maggio 2025 e andrà in onda tutti i giovedì per 6 settimane. Il format nella versione originale “Tempting Fortune”, ha avuto un successo non indifferente. Vanta diverse edizioni negli Stati Uniti e ha anche conquistato il pubblico inglese: nel Regno Unito è giunto alla seconda edizione.

“Money Road” è prodotto da Blu Yazmine ed è un format originale SKY. Fabio Caressa è pronto a guidare il gruppo nell’impegnativo percorso. Seguirà le scelte dei concorrenti, sosterrà i momenti no e accoglierà tutte le loro emozioni. Lo scopo è quello di arrivare alla fine e condividere il montepremi, ma anche quello di mettere in evidenza lo spirito di solidarietà.