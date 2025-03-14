Sky annuncia Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, versione italiana di Tempting Fortune prodotta da Blu Yazmine e prossimamente su Sky Uno e in streaming su Now. A incuriosire, più del format in sé – già in onda in USA e in Europa -, la conduzione di Fabio Caressa, per la prima volta alle prese con l’intrattenimento (tolte le volte in cui ha fatto da ‘spalla’ in cucina alla moglie Benedetta Parodi…). Ma vediamo cos’è Money Road.

Cos’è Money Road?

È uno strategy game (“e un esperimento sociale inedito” come si legge nella nota stampa che annuncia il suo prossimo arrivo in tv)

Come funziona Money Road?

Dodici persone comuni, diverse per età, provenienza ed estrazione sociale, vengono riunite in un luogo selvaggio ed estremo, con condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine. Hanno a disposizione lo stretto necessario per la sopravvivenza, quindi in condizioni di vero disagio e devono affrontare un percorso impegnativo tra la natura, in più tratte: l’obiettivo è quello di restare uniti e di non cedere alle tentazioni cui verranno sottoposti: a ogni cedimento, infatti, il montepremi a disposizione per il gruppo sarà ridotto. Ciò che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Le tentazioni avverranno continuamente, potranno essere di qualsiasi natura e portata, coinvolgendo il singolo o l’intero gruppo, e talvolta potranno anche essere “segrete”. Saranno questi meccanismi a generare un inevitabile conflitto tra le scelte e gli obiettivi individuali e quelli collettivi: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo?

Dove è ambientato Money Road?

Il programma è ambientato nella giungla malese, dove si stanno svolgendo le riprese.

Money Road, il conduttore: Fabio Caressa

Una nuova avventura per Fabio Caressa (che ricordiamo essere per molti il ‘vincitore morale’ della scorsa edizione di Pechino Express), per la prima volta alle prese con la conduzione di un format di intrattenimento (ma vista la natura ci sembra già nelle sue corde).

«Sono molto contento ed emozionato per questa nuova esperienza, per me assolutamente inedita. Questo esperimento sociale si prospetta interessante e divertente, perché permetterà al pubblico di identificarsi con i partecipanti e le loro scelte: come si comportano le persone in gruppo? Come riescono a mettere insieme le necessità individuali e quelle collettive? Questa è una dinamica che mi interessa molto, perché è un po’ quello che succede nello spogliatoio di una squadra di calcio. So per esperienza, avendo partecipato a Pechino Express, che quando sei in difficoltà, in una condizione di stanchezza e di privazione, resistere alle tentazioni è complesso. Per questo spero che il pubblico si appassioni a “Money Road” tanto quanto io mi sto divertendo a girarlo proprio in questi giorni»

dichiara nella nota stampa diffusa per il lancio del programma.

Le dichiarazioni di Sky e Blu Yazmine

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, ha sottolineato come questo nuovo format “testimonia la nostra volontà di continuare a sperimentare, investendo su grandi format internazionali su cui apporre la nostra firma con la qualità e l’originalità dello “Sky touch””

“Abbiamo deciso di ampliare l’offerta Sky con un nuovo show, uno dei format più interessanti in circolazione sul mercato internazionale, aggiungendo un tassello del tutto inedito. Uno strategy game che è un vero e proprio esperimento sociale in cui saranno le dinamiche individuali e di gruppo a muovere gli ingranaggi, chiamando in causa la forza di volontà, l’ambizione, l’altruismo. E abbiamo voluto fortemente alla guida di questa spedizione Fabio Caressa, già voce e volto iconico dello sport di Sky, ma anche un grande intrattenitore, curioso, empatico e ironico, perfetto per questo progetto”

ha continuato la d’Errico. Le fa eco Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine:

“Siamo entusiasti di intraprendere insieme a Sky questa nuova avventura editoriale e produttiva. “Money Road” è un innovativo esperimento sociale in formato reality, che mette in luce il rapporto tra individuo e collettività e la capacità del singolo di resistere alle continue tentazioni per il bene comune. Per Blu Yazmine rappresenta una sfida produttiva estremamente stimolante, grazie all’essere un’idea completamente inedita”.

Quando va in onda Money Road?

Non c’è ancora una data per la messa in onda del nuovo programma Sky. Immaginiamo non prima dell’autunno, ma probabilmente non nel giovedì di Sky Uno, già occupati da X Factor, MasterChef Italia e Pechino Express.