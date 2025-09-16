Mondiali volley, Italia–Belgio vale il primo posto: presentazione, pronostico, ultimissime e dove vederla

I conti sono prematuri. Ma è evidente che la partita che questo pomeriggio l’Italia di De Giorgi affronta a Manila è già una piccola prova di maturità. La netta vittoria contro l’Algeria, 3-0 (25-13 25-22 25-17) portata a casa con parziali ampi pur con qualche momento di svagatezza, è stato un prologo che si poteva dare per scontato. Il Belgio ha qualità e individualità interessanti anche se certo non vale l’Italia…

Italia-Belgio, i temi del match

Anche i Red Dragons sono partiti forte, successo netto e in tre set sull’Ucraina, e arrivano con fiducia, struttura e un opposto “caldo” come Ferre Reggers, 23 punti alla prima uscita, 20 in attacco e tre a muro, che dicono molto della sua fisicità e presenza in fase offensiva. È una sfida che pesa sia per la classifica sia per la crescita dell’Italia in vista delle fasi a eliminazione.

Lo sottolinea anche Fabio Balaso che presenta così la partita: “Sarà una sfida vera, contro una squadra ben costruita, ben allenata ed esperta. Ogni partita sarà un passo avanti e in alto con un’asticella sempre più alta. Dovremo tenere la testa sul campo e la concentrazione al massimo”.

Le ultime dall’Italia prima del Belgio

De Giorgi conferma l’ossatura campione del mondo: Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e (uno tra) Mattia Bottolo/recuperi di banda in posto 4, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso libero. Dalla panchina, cambi “pronti” per alzare muro-difesa o spingere in battuta.

Nel debutto qualche fisiologico calo di concentrazione (soprattutto sul cambio palla nel secondo set), ma il break del servizio e un muro più incisivo nei momenti chiave hanno fatto la differenza. Focus azzurro: ridurre gli strappi avversari dopo la prima ricostruzione e alzare la precisione del side-out sulla battuta tattica corta/lunga dei belgi.

Le ultime sul Belgio

La selezione allenata dall’italiano Emanuele Zanini ha gerarchie chiare: Stijn D’Hulst al palleggio per innescare la potenza di Reggers, Sam Deroo riferimento di banda e Wout D’Heer centrale dinamico con esperienza di SuperLega.

Squadra compatta, buona tenuta in ricezione con le catene a due/tre e un attacco che cerca spesso la palla rapida in posto 2 e la pipe quando la ricezione tiene. In difesa i Red Dragons amano ripartire in transizione corta: l’Italia dovrà essere paziente nel rigiocare.

Il nostro pronostico

Italia favorita per profondità, esperienza e completezza. Il gap di ranking e roster suggerisce un esito a 3-0 o 3-1 in favore degli azzurri. Il Belgio può strappare un set se trova continuità al servizio e una serata “on fire” di Reggers; altrimenti, con muro-difesa italiani in standard e battuta efficace, la partita tende a scivolare dalla parte di Giannelli e compagni.

Dove e quando vederla in TV/streaming

Si gioca questo pomeriggio alle 15.30 (a Manila saranno le 21.30) ed è l’ultima partita sia del programma odierno che del secondo turno di gara. Diretta sulla Rai in chiaro (Rai 2 o Rai Sport e in streaming su RaiPlay (gratuito), DAZN (per abbonati) e VBTV – la piattaforma FIVB riservata agli iscritti.

Intanto ieri con la seconda vittoria in due partite sono già sei le squadre che hanno conquistato il passaggio agli ottavi: Polonia, Olanda, USA, Bulgaria, Turchia e Canada. L’Italia oggi saprà qualcosa in più anche di quella che potrebbe essere la prossima avversaria che uscirà dal girone C dove Francia e Argentina, impegnate rispettivamente oggi contro Finlandia e Corea del Sud, hanno vinto la prima.