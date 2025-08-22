Al via i Mondiali di volley femminile 2025: l’Italia di Velasco a caccia dell’oro | Calendario e appuntamenti in TV

Il Mondiale di pallavolo femminile 2025 prende ufficialmente il via oggi, 22 agosto, in Thailandia. Una competizione, che si concluderà il 7 settembre con la finalissima che promette spettacolo e altissimo livello tecnico, anche perché l’Italia di Julio Velasco pronta a confermare la propria supremazia internazionale.

Dopo l’oro olimpico di Parigi 2024 e le due vittorie consecutive in Nations League, l’ultima delle quali conquistata poche settimane fa, le azzurre guidate da Paola Egonu inseguono un obiettivo storico: aggiungere anche il titolo mondiale a un ciclo già straordinario.

Volley, Italia-Slovacchia, la partita d’esordio

Le azzurre fanno il loro debutto oggi a Phuket contro la Slovacchia alle ore 15.30 italiane (le 20.30 in Thailandia). Una sfida sulla carta abbordabile, che rappresenta però il primo passo di un cammino che si annuncia lungo e insidioso.

Velasco punta a ruotare le giocatrici e dare spazio a tutto il roster, contando sull’esperienza di Egonu, Sylla e De Gennaro, unite al talento emergente di giovani come Antropova e alla regolarità di Alessia Orro, confermata in cabina di regia. Per l’alzatrice, attesissima, è un momento davvero speciale soprattutto dopo la decisione della palleggiatrice di lasciare la Serie A italiana e le vicecampionesse di Monza, accettando un sontuoso contratto in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

Il calendario del girone dell’Italia

L’Italia è inserita nel Gruppo B insieme a Belgio, Cuba e Slovacchia. Per le Azzurre, teste di serie e favorite assolute, un test interessante ma certo non proibitivo. Dopo l’esordio odierno, l’Italia tornerà in campo domenica alle ore 12 (ora italiana) contro Cuba, per poi chiudere la fase a gironi martedì 26 agosto, di nuovo alle 12 contro il Belgio.

Un cammino che, almeno sulla carta, dovrebbe permettere alle ragazze di Velasco di chiudere in vetta e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con fiducia e slancio.

Il Calendario azzurro al mondiale di pallavolo

Venerdì 22 agosto, ore 15.30: Italia vs Slovacchia

Domenica 24 agosto, ore 12.00: Italia vs Cuba

Martedì 26 agosto, ore 12.00: Italia vs Belgio

Le favorite e gli incroci possibili

Con un organico di altissimo livello, l’Italia si candida al ruolo di favorita insieme a Stati Uniti, Brasile e Cina. I quarti di finale, impegno successivo in tabellone dopo la prima fase a gironi, potrebbero già proporre incroci complicati, con Polonia e Germania che si affrontano nel girone G cercando di vincere lo scontro diretto proprio per evitare l’Italia.

Passando questo ostacolo in semifinale, invece, le Azzurre potrebbero ritrovarsi davanti le grandi rivali Brasile e Cina, in un remake di sfide che hanno fatto la storia recente della pallavolo.

Dove vedere il Mondiale in TV e streaming

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta TV e in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming gratuito su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguire l’intera competizione sulla piattaforma ufficiale VBTV, mentre Dazn garantirà la trasmissione in abbonamento di alcune delle sfide più attese. Un’ampia copertura televisiva che permetterà agli appassionati di non perdersi nemmeno un pallone di questa rassegna mondiale.

L’attesa per le azzurre

Il gruppo di Julio Velasco arriva in Thailandia con la consapevolezza di essere la squadra da battere. La striscia di vittorie consecutive, l’entusiasmo del pubblico e la qualità tecnica del roster rendono l’Italia il punto di riferimento della pallavolo mondiale. Ma la pressione, come sempre, sarà un fattore da gestire: trasformarla in energia positiva sarà la chiave per inseguire un trionfo che avrebbe un valore storico.

L’Italia al momento è al #1 del ranking internazionale FIVB e vanta un solo titoko mondiale nella sua storia di successi: quello del 2002, in Germania, cui si aggiungono un argento (2018 Giappone) e un bronzo (nell’ultima edizione 2022 in Olanda e Polonia)

La vittoria dell’Under 21

Il Mondiale femminile di pallavolo 2025 inizia dunque sotto il segno delle Azzurre: l’Italia sogna in grande e l’avventura comincia oggi a Phuket. Il tutto a pochi giuorni di distanza dalla meravigliosa vittoria del titolo mondiale delle giovanissime U21 in Giappone, conquistato al termine di un appassionante tie-break proprio sulle padrone di casa, 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11).