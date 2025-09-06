Mondiali Volley 2025, Italia è in finale | Quando e dove la sfida decisiva contro la Turchia

L’Italia del volley femminile continua a scrivere pagine indimenticabili di sport. A Bangkok, le Azzurre hanno superato il Brasile al termine di una semifinale drammatica, vinta solo al tiebreak in un saliscendi emozionale impressionante: punteggio finale 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). Una finale certamente più combattuta e sofferta rispetto agli ottavi vinti contro la Germania o i quarti di finale contro la Polonia.

Mondiale volley femminile, l’Italia batte il Brasile

È stata una partita giocata sul filo della tensione, con le sudamericane guidate da Gabi pronte a mettere in difficoltà le ragazze di Julio Velasco, ma con l’Italia capace di reagire colpo su colpo fino a prendersi una storica qualificazione alla finale mondiale.

La semifinale ha avuto il sapore di una battaglia epica. Nonostante i problemi fisici occorsi già nel riscaldamento a Sara Fahr e durante il primo set ad Alessia Orro, entrambe rimaste in campo con caviglie doloranti, le azzurre hanno stretto i denti. Qualche opacità tuttavia nella gestione dell’Italia apparsa più solida e concreta in altre occasioni: ma soprattutto per merito di un Brasile assolutamente straordinario, molto al di sopra delle aspettative.

La gestione dei momenti chiave è stata perfetta, soprattutto dal secondo set in poi, quando la squadra ha mostrato compattezza e lucidità nei punti più pesanti. A fare la differenza, oltre alla solidità del gruppo, la straordinaria prova di Ekaterina Antropova, autrice di 25 punti, e quella di Paola Egonu, sempre decisiva nei momenti cruciali: suo il match point che entra al terzo tentativo dopo due schiacciate respinte dalla difesa avversaria. Bravissima anche Carlotta Cambi che ha dato respiro alla regia di Orro, garantendo equilibrio a una squadra che non ha mai smesso di crederci.

L’avversaria in finale: la Turchia di Santarelli

La finale vedrà l’Italia affrontare la Turchia, allenata da Daniele Santarelli, tecnico dell’Imoco Conegliano campione d’Italia, che nella sua semifinale ha battuto il Giappone (3-1) soffrendo e faticando certamente molto meno dell’Italia.

Sarà un confronto straordinario, anche dal punto di vista emotivo tra giocatrici e tecnici che si conoscono benissimo. Ma anche di derby familiare: dall’altra parte della rete per il tecnico della Turchia ci sarà infatti Monica De Gennaro, leggenda azzurra e moglie di Santarelli. Le turche si presentano con l’ambizione di conquistare il primo titolo iridato della loro storia in una competizione dove per la prima volta arriva sul podio. La Turchia negli ultimi anni è cresciuta enormemente grazie anche agli investimenti dei suoi club che hanno comprato a piene mani talenti importanti: come Orro e Sylla che tra poche settimane faranno il loro esordio proprio nel campionato turco. E vanta una doppietta Europeo-Nations League appena due anni fa.

Tuttavia l’Italia arriva da 35 vittorie di fila. E vuole confermare il titolo olimpico vinto a Parigi dodici mesi fa e la Volley League appena conquistata con un triplete straordinario, mai centrato prima.

La Turchia si affida al talento straordinario di Tijana Boskovic, una delle attaccanti più dominanti del panorama mondiale, e alla solidità del gruppo costruito negli ultimi anni.

Quando e dove vedere Italia-Turchia in TV

Per le Azzurre, quella di domenica rappresenta la terza finale mondiale della storia: la prima vinta nel 2002 in Germania contro gli Stati Uniti, la seconda persa nel 2018 contro la Serbia. Senza dimenticare il terzo posto dell’ultima edizione, dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile.

La finale Italia-Turchia dei Mondiali di volley femminile si giocherà domani – domenica 7 settembre – alle 14-30 ora italiana, sempre a Bangkok. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Rai Play. Sarà disponibile anche su DAZN e VBTV per gli abbonati.