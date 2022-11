Continuano, oggi, giovedì 24 novembre, i Mondiali di calcio in svolgimento in Qatar. Nella giornata odierna sono in programma quattro match nei consueti orari delle 11, 14, 17 e 20. Tutte le gare saranno proposte in diretta dalle reti Rai, che si è assicurata i diritti esclusivi della competizione (qui il calendario completo).

A seguire trovate la programmazione dettagliata delle sfide di oggi giovedì 24 novembre 2022, con orari, canali e telecronisti. Ricordiamo che tutti i match dei Mondiali sono visibili anche in live streaming su RaiPlay.

Mondiali Qatar 2022, dove vedere le partite del 24 novembre

Si parte alle ore 11.00 (collegamento dalle ore 10.45) su Rai2 con Svizzera – Camerun, che sarà raccontata in diretta dallo stadio Al Janoub da Luca De Capitani e Sebino Nela. In studio Marco Lollobrigida. Alle 14.00 (collegamento quindici minuti prima) sempre su Rai2 sarà la volta di Uruguay-Corea del Sud, in scena allo stadio Education City. A raccontarla saranno Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, con Simona Rolandi e Lele Adani in studio. Alle 17.00 (collegamento al via alle 16.40) Rai2 manderà in onda dallo Stadio 974 Portogallo-Ghana (si tratterà del debutto di Cristiano Ronaldo, fresco di addio consensuale al Manchester United). In telecronaca ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con in studio Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

Per Brasile-Serbia, in programma alle ore 20.00, si passerà su Rai1. La partita sarà raccontata live dallo Stadio Lusail da Stefano Bizzotto e Lele Adani, con Stefano Rizzato ad occuparsi delle interviste. In Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio.

Mondiali Qatar 2022, gli altri programmi del 24 novembre

Stasera, alle ore 22:15, su Rai1 andrà in onda il quarto appuntamento de Il Circolo dei Mondiali, programma condotto dalla direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli.

Alle ore 23:30, invece, tornerà BoboTV: Speciale Qatar, con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.