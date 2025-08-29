Mondiali di volley femminile: l’Italia agli ottavi sfiderà la Germania

Si è completato il quadro degli ottavi di finale dei campionati del mondo di pallavolo, l’Italia affronta la Germania per confermarsi campione, calendario, diretta tv e il quadro completo delle sfide in programma

Dopo la prima fase a gironi, i Mondiali di volley femminile 2025 entrano nella fase a eliminazione diretta con il calendario degli ottavi di finale in programma da oggi, con le prime quattro partite.

Le Azzurre di Julio Velasco scenderanno in campo domani, sabato, alle 12 (ora italiane) aprendo la seconda giornata di sfide con l’obiettivo di conquistare il proprio posto in semifinale.

Mondiali di volley femminile: Italia imbattuta

La nazionale italiana ha chiuso la fase a gironi in prima posizione nel suo girone, mostrando una pallavolo efficace e bilanciata, forte anche di una panchina lunga estremamente qualitativa che ha consentito a Velasco di ruotare le titolari e di risparmiare le forze. Tre vittorie e un solo set perso. E inoltre, cosa non da poco, le Azzurre avranno a disposizione un giorno di riposo in più rispetto alla Germania, costretta anche a tenere testa a un interminabile tie-break, e dunque per cinque set, alla Polonia.

Italia-Germania: dove e quando vederla

La sfida valida per gli ottavi di finale tra Italia e Germania si giocherà dunque sabato allo Huamark di Bangkok. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, diretta anche su DAZN mentre la piattaforma VBTV offrirà la copertura internazionale di questo come di tutti gli eventi in calendario.

Le avversarie: una Germania da non sottovalutare

La Germania, arrivata seconda nel suo girone dietro la Polonia, si presenta a questo incrocio con ambizione e fiducia. Le tedesche hanno disputato una fase di qualificazione solida, ma non esente da qualche incertezza. Due vittorie comode contro Vietnam e Kenya: poi la sfida più importante che ha visto la squadra tedesca soffrire e perdere subendo la rimonta polacca, due volte in svantaggio, dopo il primo e il terzo set, ma capace nella lunga maratona del quarto e del quinto set, di chiudere i punti decisivi con maggiore lucidità.

L’ultimo precedente contro la Germania fa riflettere: la stessa squadra che avrebbe poi dominato la competizione andando a vincere con estrema autorevolezza la World League a giugno, nel match della fase di qualificazione, soffrì parecchio contro le tedesche, battute 2-3 e non senza difficoltà.

Le altre sfide degli ottavi

Il tabellone degli ottavi di finale si annuncia ricco di incroci affascinanti. Nella parte alta del tabellone, con le partite in programma oggi rispettivamente alle 12 e alle 15.30 si affrontano Serbia-Olanda e Giappone-Thailandia. Sul lato delle Azzurre, domani dopo Italia-Germania si giocherà Polonia-Belgio la cui vincente potrebbe essere la prossima avversaria delle azzurre nei quarti di finale.

Tra le altre sedici big che si sono qualificate – spicca il ‘derby’ tra Stati Uniti e Canada, con il Brasile – non del tutto convincente fino qui – che affronterà la Repubblica Dominicana. Nella prima fase ha impressionato il Giappone, capace di battere la Serbia campione del mondo in carica (3-1) così come la Turchia, che ha chiuso il girone a punteggio pieno e senza perdere un solo set grazie anche al rientro della veterana Eda Erdem, in forma davvero notevole.

Eliminata invece la Svezia clamorosamente sconfitta sia dall’Olanda che dalla Thailandia padrona di casa nonostante una Isabelle Haak straordinaria, ben 95 punti in tre partite per l’opposto di Conegliano. Miglior realizzatrice delle Azzurre la solita Paola Egonu, 55 punti con otto muri e quattro ace.

L’Italia e la strada verso il sogno

Per l’Italia, l’obiettivo dichiarato è ovviamente quello di arrivare fino in fondo. In caso di vittoria contro la Germania l’Italia tornerebbe in campo nei quarti sempre a Bangkok contro la vincente di Polonia e Belgio-