“Ci sono giocatrici gay nel Marocco?“. A porre questa domanda un reporter della Bbc. Il quesito diventa un caso e scatena una bufera ai Mondiali di calcio femminile 2023 che si stanno tenendo in Australia e Nuova Zelanda e che vedono impegnata anche la nostra Nazionale.

Il cronista ha posto la domanda a Ghizlane Chebbak, capitana della Nazionale marocchina. Il giornalista ha detto: “In Marocco è illegale avere una relazione omosessuale. Ci sono giocatrici gay nella vostra squadra? Com’è la vita per loro in Marocco?”. Il moderatore della conferenza stampa a quel punto ha ritenuto la domanda inappropriata: “Si tratta di una domanda estremamente politica, rimaniamo su domande legate al calcio”, ha detto. Immediata la replica del cronista: “Non è politica, riguarda le persone. Non c’entra niente la politica, lasciate che risponda”. Il tutto mentre in sala stampa alcuni rappresentanti dei media marocchini hanno mostrato stupore e per l’insistenza ai Mondiali di calcio femminile 2023. Un portavoce della Bbc, interpellato dalla Cnn, ha in seguito ammesso che “la domanda era inappropriata. Non avevamo intenzione di causare alcun tipo di disagio”.

Si torna dunque a parlare del rapporto tra calcio e omosessualità, un tema divenuto ormai molto ricorrente nelle interviste a calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici.

Nel calcio femminile, almeno per quanto riguarda i Paesi occidentali, molte giocatrici vivono il proprio orientamento sessuale alla luce del sole: la statunitense Megan Rapinoe, una delle più forti a livello mondiale, si è dichiarata orgogliosamente lesbica, mentre tre anni fa ha fatto coming out l’allenatrice della Nazionale Carolina Morace. Nella Juventus Women le compagne di squadra Linda Sembrant e Lisa Boattin sono fidanzate. Due anni fa, una giocatrice sempre della Vecchia Signora, la svedese Lina Hurtig, ha avuto un bambino con la compagna Lisa.

Per quanto riguarda il calcio maschile, invece, i coming out sono davvero rarissimi: l’unico giocatore gay dichiarato di livello è il ceco Jakob Jankto, dalla prossima stagione alla corte di Claudio Ranieri nel Cagliari. Il 27enne ha avuto un’accoglienza strepitosa appena arrivato in Sardegna da parte dei tifosi.