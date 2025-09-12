Mondiali di Atletica Tokyo 2025: tutto quello che c’è da sapere | Il programma, dove vederli
Tokyo, sede delle Olimpiadi più sfortunate della storia per via del Covid, torna a ospitare un grandissimo evento come i Mondiali di Atletica che vedono in lizza molti azzurri con speranze di podio e medaglie
Da oggi Tokyo torna capitale dell’atletica leggera, appuntamento fino al 21 settembre per la 20esima edizione dei Mondiali. Nove giorni, 49 titoli in palio (24 maschili, 24 femminili e 1 mista sulla 4×400) e un palcoscenico iconico: lo Stadio Nazionale ricostruito per i Giochi olimpici, pronto a popolarsi dopo un’edizione in sordina a causa dei limiti imposti dal Covid.
Mondiali Atletica, il ritorno di Jacobs
Quei giochi furono straordinari per l’Italia con 40 medaglie dieci delle quali d’oro. Un record assoluto per la squadra azzurra. Cinque le medaglie arrivate proprio dall’atletica con Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Massimo Strano, Antonella Palmisano e la staffetta 4×100 maschile con Patta, Desalu e Tortu insieme a Jacobs. Ripetere una impresa del genere sarà praticamente impossibile, sono passati cinque anni e le condizioni sono completamente diverse. Ma….
I temi caldi: Italia, ambizioni e protagonisti globali
Ma l’Italia si presenta con una delegazione extralarge e un blend di certezze e next-gen che intriga. I riflettori azzurri si dividono fra i campioni olimpici Gianmarco Tamberi (alto) e Marcell Jacobs (100 m), i voli della coppia Larissa Iapichino–Mattia Furlani, la solidità di Leonardo Fabbri (peso), le gamme infinite di Nadia Battocletti tra 5.000 e 10.000, la classe di Antonella Palmisano nella marcia e il talento ruggente di Andy Diaz nel triplo.
L’obiettivo è quello di essere protagonisti nelle finali “giuste” e di sfruttare la profondità del gruppo e capitalizzare sulle staffette, ormai biglietto da visita dell’atletica italiana.
Mondiali di Atletica di altissimo livello
Sul fronte internazionale, è la consueta costellazione di stelle assolute. Duplantis nel salto con l’asta è sempre la stella polare dei record; Faith Kipyegon guida l’élite del mezzofondo femminile; gli sprint vivono sull’asse USA–Caraibi con Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson e un 200/100 maschile dove il carisma di Noah Lyles incontra rivali agguerriti. In pedana, Nicola Olyslagers nell’alto e Matt Denny nel disco sono fra i nomi più caldi di una line-up globale che promette duelli serrati sera dopo sera.
Mondiali di Atletica, fuso orario e diretta TV
Attenzione al jet lag televisivo: Tokyo è avanti di sette ore rispetto all’Italia. Molte qualificazioni saranno di notte o al primo mattino, mentre buona parte delle finali irromperà nel primo pomeriggio italiano. È una finestra che favorisce il consumo “live” in pausa pranzo o nel prime pomeridiano, con la comodità delle repliche serali e degli on-demand che i broadcaster metteranno a disposizione.
La copertura televisiva è ampia. In chiaro, la Rai trasmetterà le gare su Rai 2 e RaiSport, con streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre, la rassegna è disponibile sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery: Eurosport e Discovery+ che garantiscono feed completi delle finali e contenuti dedicati (Discovery+ è accessibile anche via DAZN, TIMVISION e Prime Video Channels).
Questo il programma delle gare
Le finali che assegnano le medaglie sono tutte in orario pomeridiano
Sabato 13 settembre
00:30 – 35 km marcia donne
00:30 – 35 km marcia donne
02:00 – lancio del disco donne, qualificazioni
03:55 – getto del peso uomini, qualificazioni
04:08 – 100 metri uomini, turno preliminare
04:40 – 4×400 mista, batterie
11:05 – 3000 siepi uomini, batterie
11:15 – salto in lungo donne, qualificazioni
11:50 – salto con l’asta uomini, qualificazioni
11:55 – 100 metri donne, batterie
12:50 – 1500 metri donne, batterie
13:35 – 100 metri uomini, batterie
14:10 – getto del peso uomini, finale
14:30 – 10.000 metri donne, finale
15:20 – 4×400 mista, finale
Domenica 14 settembre
00:30 – maratona donne
02:00 – lancio del martello donne, qualificazioni
02:35 – 1500 metri uomini, batterie
04:20 – 100 ostacoli, batterie
11:35 – 400 metri uomini, batterie
11:40 – salto in alto uomini, qualificazioni
12:10 – lancio del disco donne, finale
12:25 – 400 metri donne, batterie
13:20 – 100 metri donne, semifinali
13:40 – salto in lungo donne, finale
13:43 – 100 metri uomini, semifinali
14:05 – 1500 metri donne, semifinali
14:30 – 10.000 metri uomini, finale
15:13 – 100 metri donne, finale
15:20 – 100 metri uomini, finale
Lunedì 15 settembre
00.30 – maratona uomini
02:00 – lancio del martello uomini, qualificazioni
02:05 – salto con l’asta donne, qualificazioni
02:15 – 3000 siepi donne, batterie
04:20 – 400 ostacoli donne, batterie
12:35 – 400 ostacoli uomini, batterie
12:40 – salto in lungo uomini, qualificazioni
13:10 – salto con l’asta uomini, finale
13:20 – 110 ostacoli, batterie
14:00 – Lancio del martello donne, finale
14:05 – 100 ostacoli, semifinali
14:30 – 1500 metri uomini, semifinali
14:55 – 3000 siepi uomini, finale
15:20 – 100 ostacoli, finale
Martedì 16 settembre
12:35 – 800 metri uomini, batterie
12:40 – salto triplo donne, qualificazioni
13:35 – salto in alto uomini, finale
13:40 – 110 ostacoli, semifinali
14:00 – lancio del martello uomini, finale
14:05 – 400 metri donne, semifinali
14:35 – 400 metri uomini, semifinali
15:05 – 1500 metri donne, finale
15:20 – 110 ostacoli, finale
Mercoledì 17 settembre
12:05 – salto triplo uomini, qualificazioni
12:10 – tiro del giavellotto uomini, qualificazioni
12:30 – 200 metri donne, batterie
13:10 – salto con l’asta donne, finale
13:15 – 200 metri uomini, batterie
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13:50 – salto in lungo uomini, finale
14:00 – 400 ostacoli donne, semifinali
14:30 – 400 ostacoli uomini, semifinali
14:57 – 3000 siepi donne, finale
15:20 – 1500 metri uomini, finale
Giovedì 18 settembre
12:05 – 5000 metri donne, batterie
12:15 – salto in alto donne, qualificazioni
12:23 – tiro del giavellotto uomini, finale
12:55 – 800 metri donne, batterie
13:55 – salto triplo donne, finale
14:02 – 200 metri uomini, semifinali
14:24 – 200 metri donne, semifinali
14:45 – 800 metri uomini, semifinali
15:10 – 400 metri uomini, finale
15:24 – 400 metri donne, finale
Venerdì 19 settembre
10:33 – Eptathlon, 100 ostacoli
11:20 – Eptathlon, salto in alto
12:30 – tiro del giavellotto donne, qualificazioni
13:05 – 5000 metri uomini, batterie
13:30 – Eptathlon, getto del peso
13:45 – 800 metri donne, semifinali
13:50 – salto triplo uomini, finale
14:15 – 400 ostacoli uomini, finale
14:27 – 400 ostacoli donne, finale
14:38 – Eptathlon, 200 metri
15:06 – 200 metri uomini, finale
15:22 – 200 metri donne, finale
Sabato 20 settembre
00:30 – 20 km di marcia donne
02:20 – Decathlon, 100 metri
02:25 – lancio del disco uomini, qualificazioni
02:45 – 20 km di marcia uomini
03:05 – Decathlon, salto in lungo
03:10 – getto del peso donne, qualificazioni
04:30 – Eptathlon, salto in lungo
04:45 – Decathlon, getto del peso
12:00 – Eptathlon, tiro del giavellotto
12:05 – Decathlon, salto in alto
12:35 – 4×400 uomini, batterie
12:56 – getto del peso donne, finale
13:00 – 4×400 femminile, batterie
13.25 4×100 maschile, batterie
13.45 4×100 femminile, batterie
14:06 – Eptathlon, 800 metri
14:10 – tiro del giavellotto donne, finale
14:26 – Decathlon, 400 metri
14:50 – 800 metri uomini, finale
15:05 – 5000 metri donne, finale
Domenica 21 settembre
02:05 – Decathlon, 110 ostacoli
02:55 – Decathlon, lancio del disco
04:35 – Decathlon, salto con l’asta
10:40 – Decathlon, tiro del giavellotto
12:30 – salto in alto donne, finale
12:35 – 800 metri donne, finale
12:50 – 5000 metri uomini, finale
13:00 – lancio del disco uomini, finale
13:25 – 4×400 uomini, finale
13:40 – 4×400 donne, finale
13:55 – Decathlon, 1500 metri
14:10 – 4×100 donne, finale
14:20 – 4×100 uomini, finale