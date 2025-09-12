Mondiali di Atletica Tokyo 2025: tutto quello che c’è da sapere | Il programma, dove vederli

Da oggi Tokyo torna capitale dell’atletica leggera, appuntamento fino al 21 settembre per la 20esima edizione dei Mondiali. Nove giorni, 49 titoli in palio (24 maschili, 24 femminili e 1 mista sulla 4×400) e un palcoscenico iconico: lo Stadio Nazionale ricostruito per i Giochi olimpici, pronto a popolarsi dopo un’edizione in sordina a causa dei limiti imposti dal Covid.

Mondiali Atletica, il ritorno di Jacobs

Quei giochi furono straordinari per l’Italia con 40 medaglie dieci delle quali d’oro. Un record assoluto per la squadra azzurra. Cinque le medaglie arrivate proprio dall’atletica con Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Massimo Strano, Antonella Palmisano e la staffetta 4×100 maschile con Patta, Desalu e Tortu insieme a Jacobs. Ripetere una impresa del genere sarà praticamente impossibile, sono passati cinque anni e le condizioni sono completamente diverse. Ma….

I temi caldi: Italia, ambizioni e protagonisti globali

Ma l’Italia si presenta con una delegazione extralarge e un blend di certezze e next-gen che intriga. I riflettori azzurri si dividono fra i campioni olimpici Gianmarco Tamberi (alto) e Marcell Jacobs (100 m), i voli della coppia Larissa Iapichino–Mattia Furlani, la solidità di Leonardo Fabbri (peso), le gamme infinite di Nadia Battocletti tra 5.000 e 10.000, la classe di Antonella Palmisano nella marcia e il talento ruggente di Andy Diaz nel triplo.

L’obiettivo è quello di essere protagonisti nelle finali “giuste” e di sfruttare la profondità del gruppo e capitalizzare sulle staffette, ormai biglietto da visita dell’atletica italiana.

Mondiali di Atletica di altissimo livello

Sul fronte internazionale, è la consueta costellazione di stelle assolute. Duplantis nel salto con l’asta è sempre la stella polare dei record; Faith Kipyegon guida l’élite del mezzofondo femminile; gli sprint vivono sull’asse USA–Caraibi con Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson e un 200/100 maschile dove il carisma di Noah Lyles incontra rivali agguerriti. In pedana, Nicola Olyslagers nell’alto e Matt Denny nel disco sono fra i nomi più caldi di una line-up globale che promette duelli serrati sera dopo sera.

Mondiali di Atletica, fuso orario e diretta TV

Attenzione al jet lag televisivo: Tokyo è avanti di sette ore rispetto all’Italia. Molte qualificazioni saranno di notte o al primo mattino, mentre buona parte delle finali irromperà nel primo pomeriggio italiano. È una finestra che favorisce il consumo “live” in pausa pranzo o nel prime pomeridiano, con la comodità delle repliche serali e degli on-demand che i broadcaster metteranno a disposizione.

La copertura televisiva è ampia. In chiaro, la Rai trasmetterà le gare su Rai 2 e RaiSport, con streaming gratuito su RaiPlay. Inoltre, la rassegna è disponibile sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery: Eurosport e Discovery+ che garantiscono feed completi delle finali e contenuti dedicati (Discovery+ è accessibile anche via DAZN, TIMVISION e Prime Video Channels).

Questo il programma delle gare

Le finali che assegnano le medaglie sono tutte in orario pomeridiano

Sabato 13 settembre

00:30 – 35 km marcia donne

00:30 – 35 km marcia donne

02:00 – lancio del disco donne, qualificazioni

03:55 – getto del peso uomini, qualificazioni

04:08 – 100 metri uomini, turno preliminare

04:40 – 4×400 mista, batterie

11:05 – 3000 siepi uomini, batterie

11:15 – salto in lungo donne, qualificazioni

11:50 – salto con l’asta uomini, qualificazioni

11:55 – 100 metri donne, batterie

12:50 – 1500 metri donne, batterie

13:35 – 100 metri uomini, batterie

14:10 – getto del peso uomini, finale

14:30 – 10.000 metri donne, finale

15:20 – 4×400 mista, finale

Domenica 14 settembre

00:30 – maratona donne

02:00 – lancio del martello donne, qualificazioni

02:35 – 1500 metri uomini, batterie

04:20 – 100 ostacoli, batterie

11:35 – 400 metri uomini, batterie

11:40 – salto in alto uomini, qualificazioni

12:10 – lancio del disco donne, finale

12:25 – 400 metri donne, batterie

13:20 – 100 metri donne, semifinali

13:40 – salto in lungo donne, finale

13:43 – 100 metri uomini, semifinali

14:05 – 1500 metri donne, semifinali

14:30 – 10.000 metri uomini, finale

15:13 – 100 metri donne, finale

15:20 – 100 metri uomini, finale

Lunedì 15 settembre

00.30 – maratona uomini

02:00 – lancio del martello uomini, qualificazioni

02:05 – salto con l’asta donne, qualificazioni

02:15 – 3000 siepi donne, batterie

04:20 – 400 ostacoli donne, batterie

12:35 – 400 ostacoli uomini, batterie

12:40 – salto in lungo uomini, qualificazioni

13:10 – salto con l’asta uomini, finale

13:20 – 110 ostacoli, batterie

14:00 – Lancio del martello donne, finale

14:05 – 100 ostacoli, semifinali

14:30 – 1500 metri uomini, semifinali

14:55 – 3000 siepi uomini, finale

15:20 – 100 ostacoli, finale

Martedì 16 settembre

12:35 – 800 metri uomini, batterie

12:40 – salto triplo donne, qualificazioni

13:35 – salto in alto uomini, finale

13:40 – 110 ostacoli, semifinali

14:00 – lancio del martello uomini, finale

14:05 – 400 metri donne, semifinali

14:35 – 400 metri uomini, semifinali

15:05 – 1500 metri donne, finale

15:20 – 110 ostacoli, finale

Mercoledì 17 settembre

12:05 – salto triplo uomini, qualificazioni

12:10 – tiro del giavellotto uomini, qualificazioni

12:30 – 200 metri donne, batterie

13:10 – salto con l’asta donne, finale

13:15 – 200 metri uomini, batterie

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13:50 – salto in lungo uomini, finale

14:00 – 400 ostacoli donne, semifinali

14:30 – 400 ostacoli uomini, semifinali

14:57 – 3000 siepi donne, finale

15:20 – 1500 metri uomini, finale

Giovedì 18 settembre

12:05 – 5000 metri donne, batterie

12:15 – salto in alto donne, qualificazioni

12:23 – tiro del giavellotto uomini, finale

12:55 – 800 metri donne, batterie

13:55 – salto triplo donne, finale

14:02 – 200 metri uomini, semifinali

14:24 – 200 metri donne, semifinali

14:45 – 800 metri uomini, semifinali

15:10 – 400 metri uomini, finale

15:24 – 400 metri donne, finale

Venerdì 19 settembre

10:33 – Eptathlon, 100 ostacoli

11:20 – Eptathlon, salto in alto

12:30 – tiro del giavellotto donne, qualificazioni

13:05 – 5000 metri uomini, batterie

13:30 – Eptathlon, getto del peso

13:45 – 800 metri donne, semifinali

13:50 – salto triplo uomini, finale

14:15 – 400 ostacoli uomini, finale

14:27 – 400 ostacoli donne, finale

14:38 – Eptathlon, 200 metri

15:06 – 200 metri uomini, finale

15:22 – 200 metri donne, finale

Sabato 20 settembre

00:30 – 20 km di marcia donne

02:20 – Decathlon, 100 metri

02:25 – lancio del disco uomini, qualificazioni

02:45 – 20 km di marcia uomini

03:05 – Decathlon, salto in lungo

03:10 – getto del peso donne, qualificazioni

04:30 – Eptathlon, salto in lungo

04:45 – Decathlon, getto del peso

12:00 – Eptathlon, tiro del giavellotto

12:05 – Decathlon, salto in alto

12:35 – 4×400 uomini, batterie

12:56 – getto del peso donne, finale

13:00 – 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14:06 – Eptathlon, 800 metri

14:10 – tiro del giavellotto donne, finale

14:26 – Decathlon, 400 metri

14:50 – 800 metri uomini, finale

15:05 – 5000 metri donne, finale

Domenica 21 settembre

02:05 – Decathlon, 110 ostacoli

02:55 – Decathlon, lancio del disco

04:35 – Decathlon, salto con l’asta

10:40 – Decathlon, tiro del giavellotto

12:30 – salto in alto donne, finale

12:35 – 800 metri donne, finale

12:50 – 5000 metri uomini, finale

13:00 – lancio del disco uomini, finale

13:25 – 4×400 uomini, finale

13:40 – 4×400 donne, finale

13:55 – Decathlon, 1500 metri

14:10 – 4×100 donne, finale

14:20 – 4×100 uomini, finale