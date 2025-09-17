Mondiali di atletica, quinta giornata: guida rapida agli azzurri in pista e big da tenere d’occhio | Diretta TV

Quinta giornata dei Mondiali di Atletica Leggera a Tokyo tutta concentrata nella sessione serale in Giappone (che in Italia è a mezzogiorno) con quattro finali e un’agenda che per l’Italia è densa come poche: Mattia Furlani cerca la medaglia nel lungo, Roberta Bruni è tra le 12 dell’asta, Federico Riva corre la finale dei 1500, mentre il triplo apre i giochi con Andy Díaz e Andrea Dallavalle in qualificazione.

Mondiali di Atletica, gli azzurri in gara

Sui 200 maschili prime batterie per Filippo Tortu e Fausto Desalu e per Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Nei 400 hs femminili, tre le chance azzurre in semifinale: Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori.

Per quanto riguarda invece le finali che assegneranno podi e medaglie… Nel lungo maschile è Mattia Furlani al centro del racconto azzurro: l’oro indoor di primavera ha misure per stare nel podio se trova la rincorsa “giusta” alla prima. Rivali di peso: Tentoglou, Pinnock, Ehammer che secondo i bookmaker è il favorito della vigilia.

Nel salto con l’asta femminile Roberta Bruni porta in pedana l’esperienza e un trend di crescita dopo il recente recupero da un infortunio: lotta apertissima, con quota medaglia che potrebbe alzarsi anche oltre i 4.80. Moon, Kennedy, Murto sono le tre fuoriclasse da seguire. Nel 1500 maschile speranze italiane affidate a Riva, inserito dopo il ripescaggio, e una condotta di gara coraggiosa: ritmo presumibilmente “a elastico” con Kerr e Wightman pronti a forzare, mentre la clamorosa sorpresa è l’assenza di Ingebrigtsen che non si è qualificato.

Nel triplo maschile iniziano le qualificazioni con Díaz che si presenta “uomo da battere” e Dallavalle in grado di arrivare alla finale.

Mondiali di Atletica: come seguirli in TV e streaming

Diretta in chiaro su RaiSport HD fino alle 13:30 e poi su Rai 2; streaming gratuito su Rai Play. Copertura anche su Eurosport 1/Discovery+ e DAZN per gli abbonati.

Questo il programma delle gare con gli azzurri impegnati.

12.05 – Triplo M, qualificazioni (Azzurri: Dallavalle, Díaz)

12.10 – Giavellotto M, qualificazioni (gruppo A)

12.30 – 200 F, batterie (Fontana, Kaddari)

13.10 – Asta F, finale (Bruni)

13.15 – 200 M, batterie (Desalu, Tortu)

13.45 – Giavellotto M, qualificazioni (gruppo B)

13.49 – Lungo M, finale (Furlani)

14.03 – 400 hs F, semifinali (Folorunso, Muraro, Sartori)

14.30 – 400 hs M, semifinali

14.57 – 3000 siepi F, finale

15.20 – 1500 M, finale (Riva)