Mondiali di atletica, quinta giornata: guida rapida agli azzurri in pista e big da tenere d’occhio | Diretta TV
Quinta giornata dei Mondiali di Atletica in programma sulla pista olimpica di Tokyo per l’assegnazione di quattro medaglie con Mattia Furlani attesissimo nella finale del salto in lungo maschile
Quinta giornata dei Mondiali di Atletica Leggera a Tokyo tutta concentrata nella sessione serale in Giappone (che in Italia è a mezzogiorno) con quattro finali e un’agenda che per l’Italia è densa come poche: Mattia Furlani cerca la medaglia nel lungo, Roberta Bruni è tra le 12 dell’asta, Federico Riva corre la finale dei 1500, mentre il triplo apre i giochi con Andy Díaz e Andrea Dallavalle in qualificazione.
Mondiali di Atletica, gli azzurri in gara
Sui 200 maschili prime batterie per Filippo Tortu e Fausto Desalu e per Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Nei 400 hs femminili, tre le chance azzurre in semifinale: Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori.
Per quanto riguarda invece le finali che assegneranno podi e medaglie… Nel lungo maschile è Mattia Furlani al centro del racconto azzurro: l’oro indoor di primavera ha misure per stare nel podio se trova la rincorsa “giusta” alla prima. Rivali di peso: Tentoglou, Pinnock, Ehammer che secondo i bookmaker è il favorito della vigilia.
Nel salto con l’asta femminile Roberta Bruni porta in pedana l’esperienza e un trend di crescita dopo il recente recupero da un infortunio: lotta apertissima, con quota medaglia che potrebbe alzarsi anche oltre i 4.80. Moon, Kennedy, Murto sono le tre fuoriclasse da seguire. Nel 1500 maschile speranze italiane affidate a Riva, inserito dopo il ripescaggio, e una condotta di gara coraggiosa: ritmo presumibilmente “a elastico” con Kerr e Wightman pronti a forzare, mentre la clamorosa sorpresa è l’assenza di Ingebrigtsen che non si è qualificato.
Nel triplo maschile iniziano le qualificazioni con Díaz che si presenta “uomo da battere” e Dallavalle in grado di arrivare alla finale.
Mondiali di Atletica: come seguirli in TV e streaming
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Questo il programma delle gare con gli azzurri impegnati.
12.05 – Triplo M, qualificazioni (Azzurri: Dallavalle, Díaz)
12.10 – Giavellotto M, qualificazioni (gruppo A)
12.30 – 200 F, batterie (Fontana, Kaddari)
13.10 – Asta F, finale (Bruni)
13.15 – 200 M, batterie (Desalu, Tortu)
13.45 – Giavellotto M, qualificazioni (gruppo B)
13.49 – Lungo M, finale (Furlani)
14.03 – 400 hs F, semifinali (Folorunso, Muraro, Sartori)
14.30 – 400 hs M, semifinali
14.57 – 3000 siepi F, finale
15.20 – 1500 M, finale (Riva)