11 luglio 1982: Nando Martellini pronuncia quel triplice “Campioni del Mondo!” al termine della finale dei Mondiali di calcio in Spagna e consegna l’Italia di Bearzot all’immaginario collettivo. Una Nazionale iconica, molto più di quella guidata da Marcello Lippi alla vittoria dei Mondiali 2006 in Germania, nonostante la testata di Zidane a Materazzi in finale e la vittoria ai calci di rigore. La vittoria dell’Italia ai Mondiali 1982 resta un caposaldo nella storia recente del Paese: l’arrivo da outsider, gli scandali del calcio scommesse, la galoppata inesorabile verso la finale, la vittoria contro il Brasile, l’urlo di Tardelli sono istantanee rimaste nella mente di un Paese che non aveva altra possibilità che fermarsi davanti alla tv (e tanti furono i televisori a colori comprati quell’estate per l’occasione) e tifare come un sol uomo.

Quarant’anni dopo, la televisione – insieme al cinema – non lesina omaggi a quella Nazionale, a quei ‘calciatori’ che fecero l’impresa, vista come il primo atto di un cambio di rotta nel paese dopo gli Anni di Piombo, le stragi di inizio decennio, il terremoto in Irpinia, l’attentato al Papa, la tragedia di Vermicino. Quel 1982 fu uno spartiacque che passò anche attraverso il rito collettivo dei Mondiali: e quella vittoria è stata tramandata con un che di epico che porta oggi sul piccolo schermo diversi documentari dedicati a quella squadra e a quell’Italia. Già annunciati, ad esempio, due docufilm, destinati prima all’uscita in sala e poi alla visione tv. Facciamo il punto sull’offerta per i 40 anni della vittoria dell’Italia ai Mondiali 1982, pronti ad aggiornare con tutti gli speciali a ridosso del quarantennale.

Il viaggio degli eroi, su Rai 1 l’11 luglio

A 40 anni esatti dalla finale dei Mondiali 1982 Italia e Germania Ovest (3 – 1), giocata allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, Rai 1 trasmette in prima serata, e in prima visione, Il viaggio degli eroi, diretto da Manlio Castagna, prodotto da prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com e già distribuito da Altre Storie in oltre 100 sale come evento speciale dal 20 al 22 giugno. Dopo il passaggio cinematografico, dunque, il docufilm viene proposto al pubblico di Rai 1 lunedì 11 luglio alle 21.25.

“Il viaggio degli eroi” richiama fin nel titolo la forza narrativa di quella impresa – ‘Il viaggio dell’eroe’ di Christopher Vogler è la ‘bibbia’ della sceneggiatura – e la sua dimensione epica: è il racconto di quella impensabile vittoria, costruito in 11 tappe – tante quanti i giocatori che scesero in campo – intervallate dalle animazioni di 11 tra i più grandi illustratori italiani coordinati da Roberto Recchioni e tenute insieme dalla voce narrante di Marco Giallini. A raccontare quel viaggio molti dei suoi protagonisti: Giancarlo Antognoni, Beppe Bergomi (entrato nella Nazionale appena 18enne), Bruno Conti, il ‘bell’Antonio’ Cabrini, Claudio Gentile e l’allora capitano, Dino Zoff. Intervistati anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che hanno sì condotto alla vittoria la Nazionale agli Europei 2020 (giocati nel 2021), ma che hanno poi vissuto la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Ma questa è un’altra storia che forse un giorno sarà raccontata.

“Italia vs Brasile 3-2 – La partita” su Sky Documentaries

Non è solo la partita che ha dato la definitiva svolta al Mondiale 1982: quella che va in onda su Sky Documentaries è una docuserie in tre parti in onda domenica 3 luglio dalle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW dalla mattina). Italia vs Brasile 3-2 – La partita, infatti, è il racconto di quel match disputato il 5 luglio 1982 che si dipana lungo due linee narrative: la prima ripercorre gli attimi fondamentali del match, la seconda si muove sui retroscena, le storie e gli aneddoti che ruotano intorno alla partita con materiali inediti, interviste e reenactment. Alla miniserie – di Giovanni Filippetto, scritta con Luigi Cruciani, Piero Trellini e tratta da La partita. Il romanzo di Italia – Brasile di Piero Trellini, diretta da Jacopo Rondinelli è prodotta da Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi – hanno partecipato, tra gli altri, Dino Zoff, Claudio Gentile, Giuseppe Bergomi, Bruno Conti, Toninho Cerezo, Serginho Chulapa, Éder Aleixo de Assis, Abraham Klein, Amit Klein,Giuseppe Calzuola, Michele Plastino, Gabriele Brustenghi, Mario Sconcerti e Darwin Pastorin.

Italia 1982 – Una storia azzurra, il mondiale (prima) al cinema con Stand by Me

Torniamo ai docufilm, tra cinema e tv: va in sala nei giorni del quarantennale – dall’11 al 13 luglio – Italia 1982 – Una storia azzurra, una produzione Stand By Me e Vision Distribution, in collaborazione con Sky diretta da Coralla Ciccolini e la partecipazione, anche qui, degli eroi che fecero l’impresa, da Tardelli a Conti, passando per Gentile, Collovati, Zoff, Antognoni, Dossena, Bergomi, Franco Selvaggi e Cinzia Bearzot, figlia dell’indimenticato Enzo. Presentato in anteprima al Taormina Film Festival, Italia 1982 – Una storia azzurra segue il filo di un racconto che unisce il contesto sociale, politico ed economico dell’Italia all’inizio degli anni ’80 e le vicende altrettanto complesse di una Nazionale in partenza per la Spagna tra polemiche e scandali, con la stampa assetata di retroscena e i tifosi disamorati. Come i precedenti, il doc si muove tra interviste ai protagonisti e immagini d’epoca inedite grazie a vecchi u-matic ritrovati in archivi locali, fotografie rarissime e mai viste prima di Giuseppe Mantovani, che immortalò la squadra in ritiro prima dei Mondiali a La Puerta Del Sol di Alassio. Dall’archivio La Presse arrivano poi le foto ritrovate tra i rullini di Cesare Galimberti, tra cui si nascondevano molti scatti di Daniele Massaro, autorizzato da Bearzot a scattare foto degli Azzurri a bordo campo. Per i match, invece, si è scelto di recuperare dagli archivi della FIFA i ‘rushes’, ovvero le immagini più sporche con punti di vista inediti delle azioni della Nazionale.

Un taglio, dunque, che cerca l’inedito nella sua dimensione più testimoniale, quella audiovisiva, a 40 anni di distanza: là dove la tv restituì la leggenda, il docufilm recupera le origini. In attesa della messa in onda tv.

La pugna e la Pipa, il Mondiale 1982 a teatro con Zelig

Non è tv, ma qualche legame col piccolo schermo c’è: parliamo, infatti, di uno spettacolo teatrale in scena domenica 3 luglio alle 21.15 allo Zelig di Milano dal titolo “Mundial 82 – La pugna e la pipa”, di Pilloni e Santonastaso che si sono ispirati al libro di Vittorio Sermonti “Dov’è la vittoria”. Scritto attenendosi fedelmente ai testi di allora, recitato come una partita di calcio veloce lo spettacolo ha come protagonisti la squadra, mister Bearzot e anche il Presidente Pertini, che quella vittoria la visse al Bernabeu di Madrid e sul volto di ritorno a Roma. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Paolo Rossi, omaggiato con un racconto tributo scritto da Gianpiero Perone dal titolo Pablito e al termine dello spettacolo salirà sul palco per una chiacchierata con gli attori un ospite d’eccezione, Antonio Cabrini.