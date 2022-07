Lunedì 11 luglio, si festeggerà il quarantennale della vittoria del mondiale della nazionale azzurra a Spagna ’82. Per l’occasione, Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky, diventerà Sky Sport Calcio – Italia Mundial 1982-2022.

Per 24 ore, la programmazione del canale sarà interamente dedicata alla celebrazione della vittoria del terzo mondiale da parte dell’Italia e dei suoi protagonisti, calcistici e non, da Paolo Rossi a Marco Tardelli, da Enzo Bearzot a Dino Zoff, passando per il presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

Nella programmazione di Sky Sport Calcio – Italia Mundial 1982-2022, disponibile anche in streaming su NOW, troveremo una maratona di racconti firmati da Federico Buffa (#SkyBuffaRacconta Enzo Bearzot e Storie Mondiali – Italia Mundial) e da Giorgio Porrà (L’Uomo della Domenica – Paolo Rossi, il ragazzo del gol e gli speciali su Zoff, #Zoff80: Un uomo di Sport e #Zoff80: Senza Guanti).

Nel palinsesto, saranno presenti anche prodotti in onda per la prima volta su Sky, come Una pedalata con Claudio Gentile, format di Sky Sport 24 dedicato a Claudio Gentile, Bruno Conti: Un gioco da ragazzi, conversazione di Giorgio Porrà con Bruno Conti, e Buffa&Zico: Delitto Imperfetto, con Federico Buffa e Zico, che, insieme a Franco Dal Cin e Bruno Pizzul, ricostruiranno la trattativa che portò il calciatore brasiliano in Italia un anno dopo il mondiale in Spagna, svelando anche alcuni retroscena riguardanti la partita Italia-Brasile.

1982 Andata e Ritorno, invece, è uno speciale di Sky TG24, con il direttore Giuseppe De Bellis, Beppe Bergomi, il professore ed economista Carlo Cottarelli e lo scrittore e autore Giacomo Papi, realizzato all’interno dell’aereo dell’Aereonautica che riportò il presidente Pertini e la Nazionale a Roma, dopo il trionfo al mondiale.

Completeranno il palinsesto, Italia vs. Brasile 3-2 – La partita e il docu-film Paolo Rossi, un campione è un sognatore che non si arrende mai.

Anche Sky Sport 24 dedicherà spazio al quarantennale, con collegamenti, approfondimenti e interviste inedite in onda dalle ore 13.

Sky Sport Calcio – Italia Mundial 1982-2022: la programmazione

06:15 – L’Uomo della Domenica – Paolo Rossi, il ragazzo del gol

07:15 – #Zoff80: un uomo di sport

08:00 – #Zoff80: senza guanti, tutti per uno

08:45 – Una pedalata con Claudio Gentile

09:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.1

10:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.2

11:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.3

12:00 – Bruno Conti: un gioco da ragazzi

13:00 – Federico Buffa Racconta Storie Mondiali – Italia Mundial

14:00 – Una pedalata con Claudio Gentile

14:15 – Buffa&Zico: Delitto Imperfetto

15:00 – Bruno Conti: un gioco da ragazzi

16:00 – #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 1

17:00 – #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 2

18:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.1

19:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.2

20:00 – Italia vs. Brasile 3-2 – La partita ep.3

21:00 – Una pedalata con Claudio Gentile

21:15 – Speciale 1982 Andata e Ritorno

22:15 – Buffa&Zico: Delitto Imperfetto

23:00 – Paolo Rossi, un campione è un sognatore che non si arrende mai

0:45 – Bruno Conti: un gioco da ragazzi

1:45 – #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 1

2:45 – #SkyBuffaRacconta Bearzot ep. 2

3:45 – Una pedalata con Claudio Gentile

4:00 – L’Uomo della domenica – Paolo Rossi, il ragazzo del gol

5:00 – Federico Buffa Racconta Storie Mondiali – Italia Mundial