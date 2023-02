Dal 1° all’11 febbraio 2023, andrà in onda interamente su Sky Sport (e in streaming su NOW) l’edizione 2022 della FIFA Club World Cup, il cosiddetto Mondiale per Club.

Al torneo, vi prendono parte tutte le squadre (tranne qualche eccezione) che hanno vinto le Champions League delle varie confederazioni: la UEFA per l’Europa, la CONMEBOL per il Sud America, la CAF per l’Africa, la AFC per l’Asia, la CONCACAF per il Nord e Centro America e la OFC per l’Oceania. A queste squadre, solitamente se ne aggiunge un’altra rappresentante il paese o la confederazione ospitante. Il Mondiale per Club 2022 si svolgerà in Marocco.

Le squadre favorite, ovviamente, sono quelle europee e sudamericane anche se, nelle edizioni passate, non sono mancati exploit da parte di club appartenenti ad altre confederazioni (l’Inter, ad esempio, nel 2010, vinse il Mondiale per Club contro i congolesi del Mazembe, arrivati clamorosamente in finale).

I club che prendono parte a quest’edizione sono il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti, vincitore della UEFA Champions League 2021-2022, il Flamengo, vincitore della Coppa Libertadores 2022, il Wydad Casablanca, vincitore della CAF Champions League 2021-2022, l’Al-Hilal, club direttamente nominato dalla confederazione asiatica, i Seattle Sounders, vincitori della CONCACAF Champions League 2022, l’Auckland City, vincitore dell’OFC Champions League 2022, e l’Al-Ahly, finalista della CAF Champions League 2021-2022.

Di seguito, trovate tutta la programmazione di Sky Sport più la formula del torneo che prevede una partita per il primo turno, due partite per il secondo turno e per le semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima.

Come vedere il Mondiale per Club 2022 in tv e in streaming

Primo Turno

Mercoledì 1° febbraio

ore 20.45

Al Ahly-Auckland City

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Secondo Turno

Sabato 4 febbraio

ore 15.30 – Q1

Wydad AC-Al Hilal SFC

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion

ore 18 – Q2

Seattle S.- vincitrice primo turno

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Giovanni Poggi

Semifinali

Martedì 7 febbraio

ore 20

Flamengo-vincitrice Q1

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Mercoledì 8 febbraio

ore 20

Real Madrid-vincitrice Q2

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Finali

Sabato 11 febbraio

Ore 16.30

Finale 3°-4° posto

Sky Sport 253 e in streaming su NOW

ore 20

Finale primo posto

Sky Sport Uno e in streaming su NOW