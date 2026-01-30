Monaco-Virtus Bologna stasera in TV: orario, canale e dove vedere l’Eurolega in diretta streaming

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega questa sera alle 19.30 per la trasferta sul campo dell’AS Monaco, valida per la 25ª giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere cercano il riscatto dopo le due sconfitte consecutive in casa contro Fenerbahce Istanbul (80-85) e Stella Rossa Belgrado (93-102) per non perdere terreno dal decimo posto, ultimo utile per i play-in. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con streaming su Sky Go e NOW. Telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Monaco-Virtus Bologna: il momento delle squadre

La Virtus Bologna occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica Eurolega con un record di 11 vittorie e 13 sconfitte. Le V-nere sono reduci da due pesanti ko casalinghi: l’80-85 contro il Fenerbahce Istanbul e il 93-102 contro la Stella Rossa Belgrado. Coach Dusko Ivanovic dovrà fare a meno di Carsen Edwards e punterà sulla verve offensiva di Matt Morgan e sulla solidità sotto canestro di Momo Diouf per provare a espugnare il Principato e restare agganciati alla zona play-in.

L’AS Monaco occupa il sesto posto con un record di 15 vittorie e 9 sconfitte, ma anche i monegaschi cercano il riscatto dopo le sconfitte contro Real Madrid (90-78) e Stella Rossa (96-100 dopo tempi supplementari). La squadra finalista dell’ultima edizione dell’Eurolega coltiva ancora il sogno di vincere il torneo nel prossimo maggio. Sfida particolare per Nikola Mirotic e Mike James, entrambi con un passato all’Olimpia Milano, acerrimi rivali della Virtus. Importante anche l’apporto di Daniel Theis sotto canestro e Matthew Strazel dal perimetro.

Monaco-Virtus Bologna: i precedenti

La trasferta sul campo del Monaco non è delle più semplici per la Virtus Bologna. I monegaschi sono una delle migliori squadre dell’Eurolega e finalisti nell’ultima edizione del torneo. Tuttavia, nelle ultime settimane hanno mostrato alcune crepe nella struttura della squadra, come dimostrano le due sconfitte consecutive. Per la Virtus sarà fondamentale provare a sfruttare questo momento di difficoltà del Monaco per portare a casa una vittoria preziosa in chiave play-in.

Monaco-Virtus Bologna: orario e dove vederla in TV

Monaco-Virtus Bologna si gioca venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 19.30 alla Salle Gaston Medicin del Principato di Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). Disponibile anche lo streaming su Sky Go e NOW.