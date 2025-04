Moira Quartieri, chi è la nuova agente di Casa a Prima Vista

Dal 5 maggio sarà tra i nuovi protagonisti di Casa a Prima vista, il reality immobiliare di Real Time che in questa nuova stagione – la sesta del format – ha allargato i propri confini. Dopo la Lombardia (Milano) e il Lazio (Roma) è arrivato il momento di fare tappa in Toscana. Lei è Moira Quartieri, unica sfumatura di rosa del nuovo trio di agenti immobiliari toscani.

Insieme a Matteo Nencioni e Nico Tedeschi, Moira aiuterà chi cerca di acquistare casa nella terra di Dante. Il nuovo tris ha annunciato sui social l’inizio di un’avventura che dal prossimo mese li vedrà colleghi sì, ma anche rivali pronti a sfidarsi (e magari anche a punzecchiarsi un po’) per stabilire chi riuscirà a soddisfare le esigenze dei clienti.

“Abbiamo una notizia ganza da dirvi… e non è una bischerata”, hanno scritto i tre nuovi arrivati nel programma prima di sedersi al tavolo delle ‘contrattazioni’. Appuntamento a lunedì 5 maggio in access prime time sul canale di Warner Bros Discovery, data di messa in onda della puntata girata in Toscana. Prima tappa: Lucca. Ma chi è Moira Quartieri?

Moira Quartieri, chi è la nuova agente immobiliare del reality Casa a Prima Vista

Il biglietto da visita del nuovo volto femminile di Casa a Prima Vista è una personalità estroversa, frizzante, diretta e empatica. Una folta massa di capelli ricci e uno stile destinato a non passare inosservato completano il profilo di una professionista che fa leva su queste qualità per diventare la confidente ideale dei suoi clienti.

Sul suo profilo Facebook campeggia una frase significativa: «Solo l’azione modifica lo stato delle cose». Bando all’inerzia, dunque. E c’è da giurare che questo approccio pragmatico e volitivo troverà spazio anche nella nuova avventura su Real Time. Moira va ad aggiungersi a Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Nadia Mayer, le altre agenti di Casa a Prima Vista.

Moira Quartieri è originaria di Pontedera e residente a Calcinaia. È titolare della sua agenzia immobiliare (Belfiore), che opera a Pontedera, in Val d’Era e nel sottomonte Pisano. Alle spalle ha oltre trent’anni di carriera (dal 1993). Sul profilo social (seguito da quasi 1.700 follower su Instagram) pubblica reel di lavoro o immagini di vita quotidiana e professionale.

Facile immaginare che nelle prossime settimane i numeri degli aficionados pronti a seguire il suo profilo si impenneranno. Tanto per dare un’idea, gli agenti milanesi – già molto navigati tra televisione e social – sono arrivati a viaggiare tra 170 mila e 450 mila follower. Moira è sposata con Riccardo Zingoni, titolare insieme a lei dell’Agenzia immobiliare Belfiore.

A marzo 2020, in uno dei momenti più critici della pandemia, dopo le restrizioni introdotte dai vari DPCM e la crescente pressione sulle strutture sanitarie, i due hanno aderito a un importante progetto europeo: “Emergency Home”, una piattaforma virtuale organizzata da agenti immobiliari di diversi Paesi pronti a mettere in contatto gli operatori sanitari con i proprietari di abitazioni e strutture ricettive.

Un aiuto concreto nel segno della solidarietà per mettere a disposizione spazi, appartamenti o stanze per ospitare medici e infermieri impossibilitati a rientrare a casa nei giorni in cui infuriava la battaglia contro il virus.