Modern Family, Jesse Tylor Ferguson: “Mi ha fatto sentire protetto dall’omofobia”

250 episodi, 22 Emmy Awards, 4 anni di assenza dal piccolo schermo. Sono i numeri di Modern Family, comedy andata in onda per 11 stagioni, la prima a proporre tra i protagonisti una coppia di genitori gay.

Ovviamente stiamo parlando di Mitchell Vincent Pritchett, meglio conosciuto come Mitch, e di Cameron. Ad interpretarli Jesse Tylor Ferguson ed Eric Stonestreet. Quest’ultimo nella vita è eterosessuale, mentre il collega non ha mai negato il proprio orientamento sessuale. Ferguson è infatti sposato da circa un decennio con Justin Mikita. La coppia ha avuto due figli, Sullivan e Beckett Mercer.

L’attore di Modern Family, che oggi ha 48 anni, ha dichiarato al podcast Dinner’s On Me come la situation comedy lo abbia protetto, grazie a quella felice rappresentazione di una famiglia rainbow davanti ad un pubblico popolare, dopo aver vissuto un’esperienza non molto esaltante a Las Vegas. Ferguson non ha fatto nomi, ma ha detto di essersi sentito “preso di mira dai gay”.

L’interprete di Mitchell ha rivelato invece a proposito della sua esperienza in Modern Family: “C’era questo strano superpotere che mi faceva sentire come se fossi protetto da questo ruolo che stavo interpretando. In un certo senso mi ha dato una sorta di armatura, come se avessi questa protezione derivante dall’essere questo personaggio che la gente amava. Non lo so, è stato davvero strano”.

Come sottolinea la testata di cultura LGBTQIA+ Gay.it, Modern Family ha avuto una grande importanza all’interno della società statunitense rivelandosi decisiva per il matrimonio egualitario. Il portale rivela tuttavia giustamente come nel nostro Paese la comedy non abbia particolarmente attecchito, non portandosi minimamente ai livelli di popolarità di Will & Grace.

La comedy ha debuttato negli Stati Uniti nel 2009 sul canale ABC, mentre da noi è arrivata l’anno successivo su Fox Life con la prima stagione, mentre le altre dieci sono andate sul defunto canale Fox Life. Le avventure di Mitchell e Cameron hanno avuto spazio anche su Mtv e Italia 1, mentre attualmente tutte le 11 stagioni sono disponibili in streaming su Disney +.