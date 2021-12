Missione Beauty, le vincitrici Abbia Maswi e Olivia Riondino a Blogo: “Dedichiamo la vittoria alle nostre mamme” (video)

A pochi minuti dalla messa in onda della finale di ‘Missione Beauty’, il talent per make up artist e hair stylist in onda su Rai 2, abbiamo incontrato le due vincitrici, Abbia Maswi e Olivia Riondino, per farci raccontare le emozioni a caldo di un trionfo conquistato puntata dopo puntata.

Come state vivendo questa vittoria?

Abbia: “Siamo super emozionate. E’ stata una bellissima esperienza. Arrivare qui e, poi, vincerla… ancora di più”

Olivia: “E’ incredibile. Mi sembra tutto un sogno. E’ surreale”

Cosa vi portate, come bagaglio, di questa esperienza?

Abbia: “Sicuramente i compagni. E’ stato un bel percorso, un bel viaggio. Abbiamo scoperto il mondo del beauty ma anche al di fuori della trasmissione, ho trovato persone umane, vere. Soprattutto mi sono sentita accettata. Essendo una make up artist mi piace esplorare e lavorare con più persone possibili”

Olivia: “Ho avuto l’occasione di conoscere compagni e persone con le mie stesse passioni. E’ stato un sogno condividere una settimana a stretto contatto con loro. Mi porto dietro i consigli dei giudici, l’umanità che ci hanno trasmesso. E tante altre cose. Ho imparato a gestire le emozioni durante le prove”

Qual è stata la vostra arma vincente per sbaragliare la concorrenza?

Olivia: “Secondo me l’autenticità. Siamo state una vera coppia. Ci siamo trovate molto bene. E’ stata la nostra sintonia, il nostro supportarci a vicenda”

Abbia: “Siamo sempre stata la spalla l’una dell’altra. Credo che sia stato questo quello che ci ha portato fino alla fine. Infatti, quando c’è stata l’ultima sfida, in cui dovevamo separarci, l’ho guardata: ‘Ma come… oh no!”. Ed, invece, è andata bene lo stesso. Se avesse vinto lei nella sua categoria ed io no, saresti stata ugualmente contenta”

Cosa vi aspetta dopo questa esperienza televisiva?

Olivia: “Ci aspettano sicuramente tante cose belle che non conosciamo. Io, personalmente, sono molto curiosa di vedere tutto questo cosa porterà. Sono entusiasta e ho voglia di fare tutto. Sarà l’inizio di qualcosa ancora più grande”

Abbia: “Sicuramente qualcosa di diverso da quello che facevamo”

C’è qualcuno a cui dedicate, in particolare, questa vittoria?

Abbia e Olivia: “La mamma”

Olivia: “Come ho detto prima: ‘Chi non osa non vola’. Spesso tendo a frenarmi ma quando oso posso ottenere belle cose. La ringrazio per questo… per esserci sempre”

Abbia: “Lei al primo posto e ovviamente al mio compagno che è stato sempre al mio fianco. E a me stessa. Noi lo sappiamo perché entrambe abbiamo avuto un periodo un po’ particolare, quest’anno. Vincere ci voleva…”

Olivia: “E’ stata una luce in fondo al tunnel”.