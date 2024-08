Miss Italia 2024, cambio look per le aspiranti reginette di bellezza. La finale non andrà in onda in diretta tv

Nuovo dress code (addio al costume da bagno e via a shorts e camicette) per le aspiranti Miss Italia 2024. Non ci sarà finale in diretta tv

Miss Italia 2024 si prepara ad una vera e propria rivoluzione nel dress code. Nei giorni scorsi, la patron Patrizia Mirigliani, intervistata da MowMag, ha confermato che, per la prima volta, nella storia del concorso, sono stati aboliti i costumi da bagno dando semaforo verde agli shorts neri e alle camicette bianche come capitato a Beatrice Mazzoni, proclamata Miss Roma 2024:

“Le ragazze durante le selezioni hanno vari cambi, si vestono in vari modi. Noi abbiamo abolito il costume da bagno nelle selezioni e per questo abbiamo adottato vari tipi di abbigliamento. Hanno anche un outfit che ha sostituito il costume, che sono i completi Givova, ovvero dei pantaloncini e dei toppini. Poi introduciamo anche altri look, come dei vestitini paillettati o altro. Cerchiamo di non avere più omologazione nel modo di raccontare le donne; quindi, in ogni selezione si varia anche per dare la possibilità di dare sempre immagini diverse alle ragazze. Ad esempio, la Liguria ha scelto di vestirle con una camicina, un pantaloncino e una cravatta nera. Questo dipende anche dalla creatività dell’agente regionale”.

Vietata, quindi, ogni forma di omologazione e la possibilità di far scegliere alle aspiranti reginette di bellezza il proprio look per esaltare al meglio la propria femminilità:

“A me le ragazze piacevano anche in costume da bagno e così sfileranno ancora nelle selezioni previste in riva al mare. Non è certo per pudore che facciamo indossare alle ragazze camicetta e pantaloncini, ma per esaltare le giovani d’oggi che studiano, lavorano, sono impegnate su tanti fronti. La bellezza della normalità! Fargli indossare capi alla moda è anche una maniera per dare visibilità ai nostri magnifici artigiani che creano per le grandi griffe senza mai finire sotto i riflettori. Confartigianato è da due anni partner del concorso. E sinceramente cosa c’è di più sensuale di indossare una camicia di taglio maschile con le maniche rigirate. Io la amo da sempre”

La finale di Miss Italia 2024 sarà in diretta tv?

Dal 4 al 7 settembre ci saranno le prefinali di Miss Italia a Numana, nel Conero nel Resort De Angelis, e, nella medesima location dall’8 al 15, spazio alla prima academy, dove le aspiranti Miss avranno modo di confrontarsi con figure professionali su temi importanti come violenza di genere, bullismo, disturbi alimentari.

Ad oggi, però, non è previsto una messa in onda della finalissima su Rai 1 o su un altro network nazionale come ribadito dalla Mirigliani al ‘Corriere’:

“Ne avremmo di cose da dire, agli italiani. Siamo un termometro del costume, diamo voce alle donne. È un vero peccato”.

Lo scorso anno, la proclamazione di Francesca Bergesio (Miss Italia 2023) avvenne in diretta streaming sul sito della manifestazione.

Foto | Via Instagram