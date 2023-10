Miss Italia 2023: la finale NON sarà in diretta live streaming su RaiNews24

UPDATE ORE 19:23 “Nessuna diretta di Rainews24 e Rainews.it per l’evento di Miss Italia previsto a Salsomaggiore. Le nostre testate faranno soltanto una copertura giornalistica, con servizi e interviste, non in diretta “. Lo ha dichiarato il Direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca.

Grosse novità per i nostalgici di Miss Italia sul servizio pubblico. Come si legge sul comunicato, diffuso dall’ufficio stampa della manifestazione di bellezza, a margine della conferenza stampa, tenutasi oggi, nella sala stampa della Camera, “la proclamazione di Miss Italia 2023 avverrà l’11 novembre, alle ore 20, al termine di un programma pomeridiano ripreso da rainews24.it e condotto dalla giornalista Manuela Moreno”.

Miss Italia 2023 torna a Salsomaggiore Terme

Il concorso segna il ritorno a Salsomaggiore dopo 13 anni come sottolineato dalla stessa Patrizia Mirigliani:

“Dopo 13 anni, ricuciamo una storia durata 40 anni. Miss Italia infatti torna a Salsomaggiore. Ringrazio il sindaco Luca Musile Tanzi che ci ospiterà per questa 84° edizione. Un segnale di ripartenza importante per il Concorso che non dimentica le proprie radici ma che vuole guardare avanti e parlare soprattutto di futuro. Un futuro dove Miss Italia tornerà, ne sono certa, ad avere il ruolo da protagonista che le spetta perché rappresenta un patrimonio di valori, autenticità, bellezza, libertà e talento, che non vanno dispersi.

Una sfida difficile ma che è nella mia, nella nostra portata. In questo percorso, sono fiera ed orgogliosa di avere al nostro fianco le imprese artigiane che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana. Un sostegno fondamentale di cui ringrazio il presidente Marco Granelli, un innovatore, un imprenditore coraggioso e visionario. Come lo è stato Enzo Mirigliani.

Pochi sanno che nel 1960 mio padre aveva dato vita a un’iniziativa, le ‘Sartine d’Italia’ che vedeva migliaia di ‘caterinette’ impegnate con le loro macchine da cucire nelle piazze e nei teatri italiani a realizzare abiti fatti a mano. Mio padre già allora rivendicava per le donne la libertà a essere libere quando nascere donna ed essere libera di scegliere, di non avere paura, è ancora oggi una sfida.

Le donne di Confartigianato, come quelle di Miss Italia, sono simboli evidenti che le ragazze possono aspirare a ricoprire ogni ruolo, con impegno e merito. L’impegno comune dunque è difendere e valorizzare un patrimonio di creatività, eccellenza che rende le nostre produzioni uniche al mondo nel segno della bellezza ma anche valorizzare il ruolo delle donne nella società.

Miss Italia è un patrimonio da tutelare per mantenere viva la memoria di una storia italiana che dura da 84 anni. Perché Miss Italia è di tutti”.

La giuria di Miss Italia 2023

La giuria che eleggerà l’84^ edizione di Miss Italia è composta da Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani e Giulia Salemi.

Madrina della serata sarà la Miss Italia di Salsomaggiore, Gloria Bellicchi, vincitrice del Concorso nel 1998.

L’ultima edizione, su Rai1, risale al 2019 e fu condotta da Alessandro Greco. La corona di reginetta di bellezza fu indossata, quell’anno, da Carolina Stramare.