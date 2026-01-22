Miriam sfida il dottore di Affari tuoi sognano le nozze: quanto ha vinto stasera 22 gennaio 2026

I pacchi e le offerte della partita di Affari tuoi di stasera 22 gennaio 2026: ecco quanto ha vinto Miriam della Basilicata.

La Basilicata torna ad essere protagonista di Affari tuoi con Miriam che comincia la partita di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, con il pacco numero 19. Insegnante, ha una storia d’amore con Maurizio da otto anni ed mamma di Elena e Marika. Il sogno di Miriam è riuscire a portare a casa una cifra importante che potrebbe permetterle di realizzare il sogno di sposarsi.

Partita ricca di emozioni per Miriam che, insieme al compagno Maurizio, vive un finale magico portando a casa soldi sicuri, ma quanto ha vinto la coppia della Basilicata?

La partita di Miriam ad Affari tuoi

La partita comincia con la classica apertura di sei pacchi che, questa sera, contengono 20mila euro, 10 euro, 1 euro, 50 euro, 10mila euro e 200 euro. Il dottore parte subito con un’offerta da 40mila euro che Miriam rifiuta e la partita continua con l’apertura dei pacchi da 200mila euro, 20 euro e 100mila euro. L’offerta scende a 30mila e con i successivi pacchi, dal tabellone, vanno via 100 euro, 15mila euro e 30mila euro. Il dottore richiama e alza leggermente l’offerta mettendo nelle mani dell’insegnante lucana un assegno da 35mila euro. Offerta che Alessia rifiuta trovando, poi, nel pacco successivo Gennarino.

Nessuna nuova offerta da parte del dottore che, stavolta, propone il cambio che Miriam, d’accordo con il compagno, rifiuta. In studio, l’atmosfera si scalda con l’arrivo di Martina del pacco ballerina. Con 2 pacchi blu, 3 pacchi rossi e il pacco nero ancora sul tabellone, il dottore torna alla prima offerta da 40mila euro ma, per un solo tiro, la concorrente decide di andare avanti ma il coraggio non la premia. Miriam, infatti, saluta i 75mila euro ricevendo la possibilità di cambiare il pacco. Cambio che, Miriam non accetta aprendo, poi, il pacco da 500 euro.

L‘offerta si alza a 45mila euro ma la partita non si ferma. Dopo aver tritato l’assegno, va via il pacco nero che, stasera, valeva 100 euro. Per l’ultimo tiro, il dottore offre 50mila euro: un assegno importante che, però, a malincuore, viene tritato. “Non ho buone notizie”, dice Stefano De Martino aprendo il pacco successivo chiamato dalla coppia. “Ma ho ottime notizie”, aggiunge mostrando lo zero contenuto dal pacco.

Miriam, così, si regala un finale da favola con 50mila euro da una parte e 300mila euro dall’altra. L’ultima mossa del dottore è offrire 1500mila euro: un’offerta importante che Miriam decide di accettare gioendo quando, aprendo il pacco, scopre di aver pescato con il suo pacco 50mila euro.