Si preannuncia un’ultima puntata con il botto per Mina Settembre: non solo perché la fiction di Raiuno con Serena Rossi in queste settimane ha dimostrato di aver conquistato il pubblico fino a superare costantemente i 6 milioni di telespettatori, ma anche perché, dopo la scoperta fatta dalla protagonista la settimana scorsa, i nodi arrivano finalmente al pettine.

Cosa succede nell’ultima puntata di Mina Settembre?

Nel primo episodio, “Piccole grandi bugie”, Mina è ancora sconvolta dopo aver scoperto che l’amante di suo padre Vittorio (Ruben Rigillo), su cui ha indagato per tutta la stagione, è niente meno che la sua migliore amica Irene (Christiane Filangieri).

La donna prova a chiarire, ma Mina sembra inamovibile nel non volerla sentire parlare. Mina vorrebbe restare da sola, ma Sonia (Susy Del Giudice), la badante di sua madre Olga (Marina Confalone) è scomparsa nel nulla: alla protagonista non resta che mettersi sulle sue tracce e scoprire la verità sul passato della donna, aiutata da Titti (Valentina D’Agostino), che non riesce a capire cosa sia successo tra le sue amiche.

Gianluca (Francesco Di Napoli), intanto, capisce che c’è qualcosa che non va tra sua madre e Mina e si reca da quest’ultima per avere dei chiarimenti: è in questa occasione che Olga si accorge di un dettaglio che alla figlia è sempre sfuggito.

Nel secondo ed ultimo episodio, “Mio fratello non è figlio unico”, Mina riesce a scoprire alcune dolorose verità sul suo passato e della sua famiglia. Claudio (Giorgio Pasotti) le sta vicino, mentre Domenico (Giuseppe Zeno) si è allontana: il ginecologo ha infatti lasciato il lavoro al Consultorio per accettarne uno in una clinica privata.

Da sola, Mina si ritrova a dover affrontare il marito violento di Sonia, da cui la donna era fuggita. L’uomo si presenta infatti in Consultorio in cerca di vendetta, ma il caso vuole che in quel momento Mina sia insieme a Gianluca.

Ne segue una serie di circostanze che vedranno Mina fortemente colpita: a consolarla, ancora una volta, sia Claudio che Domenico. Ma Mina, ora che deve reimpostare la sua vita, deve prendere anche una decisione su chi dei due vuole al suo fianco.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.