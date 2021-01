Non è facile, per la protagonista di Mina Settembre, far conciliare lavoro e vita privata. Se a questo si aggiungono le indagini sulla misteriosa amante del padre, la situazione si complica ancora di più. Eppure, la protagonista della fiction interpretata da Serena Rossi, non demorde.

Così, dopo il successo delle prime due puntate, nella terza, in onda questa sera, 24 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, Mina dovrà dividersi tra i casi del Consultorio e la storia (mai iniziata, in realtà), con Domenico (Giuseppe Zeno), senza dimenticare i battibecchi con la madre Olga (Marina Confalone).

Cosa succede nella terza puntata di Mina Settembre?

Nel primo episodio, “Onora il padre”, mentre si avvicina il giorno della commemorazione di(Ruben Rigillo), padre di Mina, la protagonista litiga con sua madre, che non vuole partecipare alla cerimonia. Anche(Giorgio Pasotti) nicchia, mentre Mina si mette sulle tracce della misteriosa amante, che secondo lei potrebbe essere stata una sua collega.

A tutto questo, la protagonista deve lavorare sul caso di Lucia, una donna incinta che rischia lo sfratto, in una storia di truffa e raggiro che secondo Mina potrebbe coinvolgere anche Max (Primo Reggiani), fidanzato di Titti (Valentina D’Agostino): la ragazza, però, lo difende. Risolto il caso, Mina continua ad avere dubbi su di lui.

Nel secondo episodio, “Andare avanti”, Domenico decide di riprovare a parlare alla sua fidanzata Piera (Kiara Tomaselli), che per lavoro si trova in Africa, ma non ci riesce: la situazione con Mina, quindi, resta congelata. Eppure, è proprio lui ad accompagnala a Vietri sul mare per conoscere quella che potrebbe essere stata l’amante del padre.

I due, però, durante la loro trasferta sono interrotti dal caso di Pasquale, un ex parcheggiatore che, dopo aver perso la famiglia in un incidente, si è lasciato andare, finendo per diventare un senzatetto. Mina prende a cuore la sua situazione e decide di aiutarlo. In un momento di debolezza, infine, Mina concede una possibilità a Domenico, ma il loro idillio viene interrotto.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.