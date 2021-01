Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre

Nuovi casi, nuovi misteri, tanto caos: è la vita di Mina Settembre, che il pubblico di Raiuno ha iniziato a conoscere e che ritrova questa sera, 18 gennaio 2021, alle 21:25, con la seconda puntata. Per Mina (Serena Rossi), oltre alle difficoltà che il lavoro le pone davanti, ora c’è anche Mimmo (Giuseppe Zeno), con cui il rapporto è cambiato dopo il bacio scambiato a Capodanno.

Cosa succede nella seconda puntata di Mina Settembre?

Mina Settembre «Vi presento ufficialmente Mina Settembre, il mio primo lavoro dopo "Io sono Mia". Mina è stata parte di me per un anno, un'esperienza molto forte. Con Marina è stata una lezione di vita e di esperienza artistica eccezionale, mi ha insegnato tanto. Mina è una donna sicuramente fuori posto, vuole sistemare le vite delle persone, nel lavoro è determinata, nel privato un po' meno…»#MinaSettembre ci sorprenderà presto!Dal #17gennaio su Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, #MarinaConfalone#RadiocorriereTv https://bit.ly/n2_2021 Posted by Radiocorriere Tv on Wednesday, January 13, 2021

Nel primo episodio, “Il pappice e la noce”, tra Mina e Domenico non manca l’imbarazzo una volta tornati in Consultorio. Tra i due, però, c’è poco tempo per pensare al bacio: Mina, infatti, deve aiutare un professore, che le chiede aiuto perché preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, un vero talento nella musica che è finito in un brutto giro.

Nel secondo episodio, “Ansia da prestazione”, a chiedere aiuto a Mina, questa volta, è Irene (Christiane Filangieri): la donna, infatti, teme per suo figlio Gianluca (Francesco Di Napoli), che si è innamorato di una ragazza più grande e furba di lui, che potrebbe portarlo sulla cattiva strada. Quando da casa spariscono dei soldi, Irene teme che il ragazzo li abbia presi per comprare della droga.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.