Non ci sono solo i problemi legati alla sua sfera sentimentale, ma anche quelli di chi ha bisogno di aiuto. E così Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, anche nella quinta puntata in onda questa sera, 7 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, dovrà barcamenarsi tra privato e professione.

Il tutto, mentre proseguono le sue indagini per scoprire chi sia l’amante del padre Vittorio (Ruben Rigillo), una persona che potrebbe essere più vicino di quanto lei non possa pensare. Con il finale di stagione che si avvicina, scopriremo qualcosa di più.

Cosa succede nella quinta puntata di Mina Settembre?

Nel primo episodio, “La vita è un morso”, Domenico (Giuseppe Zeno) torna a vivere dai suoi dopo aver lasciato Piera (Kiara Tomasetti). Mina, intanto, deve però occuparsi di Michele, un uomo ora agli arresti domiciliari e che vorrebbe andare al funerale di un amico.

L’uomo era da tempo malato di tumore ed anche lui rinchiuso in casa: tra i due era nata un’amicizia che ora Michele vuole onorare. Mina cerca di capire se il sentimento dell’uomo sia sincero o se sia solo un modo per evadere. Nel farlo, prova anche a ricucire i rapporti con Claudio (Giorgio Pasotti), ma quando scopre che Giada (Lorena Cacciatore) ha preso possesso di casa loro, diventa gelosa.

Nel secondo episodio, “Un giorno brutto”, Irene (Christiane Filangieri) e Mina si sono scambiate per sbaglio le loro agende, entrambe rosse ed identiche. Ma Mina ha altri pensieri per la testa: deve occuparsi di una ragazza che accusa Domenico di aver abusato di lei.

L’uomo, distrutto dall’accusa, crede che il Consultorio non sia più il posto che fa per lui e si allontana, mentre le voci sul suo conto continuano a diffondersi. A Mina il compito di scoprire la verità. Come se non bastasse, nel restituire l’agenda ad Irene fa una scoperta sconvolgente.

