Altri due episodi, questa sera, 31 gennaio 2021, alle 21:25, per Mina Settembre, la fiction di Raiuno tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista l’assistente sociale napoletana alle prese con casi e situazioni difficili da affrontare per lavoro ed una vita familiare e sentimentale abbastanza turbolenta.

Serena Rossi torna così, anche questa sera nei panni del personaggio che le sta regalando numerose soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti, con la puntata andata in onda la settimana scorsa che è arrivata a sfondare il tetto dei sei milioni di telespettatori.

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre

"Lui non è l'uomo della tua vita ma della mia. Pensaci… fatti da parte."#MinaSettembre STASERA #31gennaio alle 21.25 su #Rai1 Posted by Rai1 on Sunday, January 31, 2021

Ma cosa succederà nella quarta puntata? Nel primo episodio, “Amare è lottare”, mentre Mina continua le sue indagini circa la misteriosa donna amata dal padre Vittorio (Ruben Rigillo), deve anche occuparsi di Diego, il ragazzino di cui si sta prendendo cura Rudy (Nando Paone).

Il portiere del palazzo in cui si trova il Consultorio in cui lavora la protagonista, infatti, da tempo si occupa di Diego, figlio di una donna napoletana e di un uomo marocchino. Solitamente Diego viveva con il padre, ma da quando quest’ultimo è finito in carcere, il bambino è rimasto solo. Domenico (Giuseppe Zeno), intanto, sembra arrivato sul punto di lasciare Piera (Kiara Tomasetti), rientrata in Italia.

Nel secondo episodio, “Solitudine”, Mina viene distratta dai suoi problemi sentimentali dall’accumulatrice seriale Livia, che ha bisogno di aiuto. Per aiutare la donna la protagonista chiede così aiuto al Generale (Massimo Wertmüller), vicino di casa della madre di Mina, Olga (Marina Confalone), nonché suo acerrimo nemico.

Olga, infatti, non sopporta qualsiasi gesto compiuto dall’uomo, che però si rivela essere una persona mite e gentile. Anche per questo, quando scopre che Mina ha chiesto aiuto proprio a lui, Olga va su tutte le furie, complicando il rapporto con la figlia.

Mina Settembre, streaming

E’ possibile vedere Mina Settembre in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.