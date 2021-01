Il pubblico di Raiuno sta per fare la conoscenza di un nuovo gruppo di personaggi, che promette di regalare serate all’insegna del romanticismo e della dramedy italiana. Un gruppo capitanato da Mina Settembre, protagonista dell’omonima fiction che andrà in onda da domani, domenica, 17 gennaio 2021, per sei prime serate (la seconda è prevista per lunedì 18, mentre le successive saranno trasmesse sempre di domenica).

La protagonista, Mina Settembre

E’l’interprete della protagonista e, quindi, colei che guida il cast di questa nuova co-produzioneedgirata. Tra lavoro e famiglia, Mina è circondata da personaggi che rendono la sua vita già abbastanza complicata ancora più frenetica.

Gelsomina Settembre, detta Mina, è -come detto- la protagonista. Un personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni e che è stato adattato per la tv dai racconti “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre” (editi da Sellerio).

Mina, ad inizio serie, è una psicologa sposata con il magistrato Claudio (Giorgio Pasotti): vive una vita agiata, in una casa bellissima al Vomero e con un amore apparentemente perfetto. La morte del padre Vittorio (Ruben Rigillo), avvenuta un anno prima, la porta a rivedere alcune priorità.

Così, quando scopre che durante la sua assenza per un convegno Claudio l’ha tradita con la giornalista Susy Rastelli, Mina decide di cambiare vita: lascia Claudio e si trasferisce prima dall’amica Titti (Valentina D’Agostino) e poi dalla madre Olga (Marina Confalone), con cui il rapporto non è dei migliori.

Non solo: Mina si rende conto con il suo lavoro da psicologa non riesce ad aiutare veramente le persone come vorrebbe, e cambia così lavoro, diventando assistente sociale di un Consultorio nel centro di Napoli. La protagonista riesce così ad essere più vicina ai suoi utenti ed ad aiutarli di fronte alle difficoltà che la vita pone loro davanti. Nel frattempo, però, deve ancora ricostruire la sua, di vita: da un punto di vista sentimentale con la conoscenza di Domenico (Giuseppe Zeno), da un punto di vista personale facendo una scoperta sul passato del padre che potrebbe cambiare la visione della sua famiglia.

Il ginecologo Domenico

Giuseppe Zeno interpreta Giuseppe, detto Mimmo, il nuovo ginecologo del Consultorio in cui lavora Mina. I due s’incontrano in circostanze un po’ burrascose, ma si capisce subito che l’attrazione è reciproca. Domenico fa strage di cuori in Consultorio, ma i suoi occhi sono solo per la protagonista che, però, prova ancora qualcosa per Claudio.

Solare, bello e simpatico, Mimmo però è un ragazzo nel corpo di un adulto. Questo dualismo emerge quando torna a Napoli la sua ex Piera (Kiara Tomaselli): un ritorno che lo allontana da Mina, così come la decisione di lasciare il Consultorio per una clinica privata, deciso a cogliere le opportunità che la sua professione gli offre.

Claudio, il magistrato ex

Claudio, come detto, è l’ex di Mina, colui che l’ha tradita con Susy. Magistrato di successo, non si arrende alla fine della sua storia con la donna, tanto da essere convinto che torneranno insieme. Per questo, nel corso degli episodi insiste con Mina affinché lo perdoni, sostenuto da Olga, che all’improvviso ne diventa la fan numero uno. Nonostante non condivida la scelta professionale di Mina, sta sempre al suo fianco, anche se su di lui potrebbe aver posato gli occhi Giada (Lorena Cacciatore), la praticante con cui passa numerose ore al lavoro.

Olga, la madre di Mina

Olga riaccoglie Mina in casa sua malvolentieri: tra le due, soprattutto dopo la morte di Vittorio, non scorre buon sangue. Olga non approva la decisione di Mina di diventare assistente sociale, così come quella di lasciare la vita agiata che le garantiva Claudio.

Non mancano, quindi, i momenti in cui la donna rimproveri la figlia, seduta su una sedia rotelle per scelta, non per costrizione. Altri battibecchi, invece, sono quelli con Sonia (Susy Del Giudice), sua nuova domestica straniera che però nasconde un passato difficile.

Non solo: Olga ha preso di mira anche il Generale (Massimo Wertmuller), il suo vicino di casa, persona gentile e per bene che, però, secondo la donna è colpevole di chissà quali colpe. O forse, tra i due, c’è qualcosa che tengono nascosto?

Irene e Titti, le amiche

Per fortuna Mina può contare sulle sue due amiche: Irene (Christiane Filangieri) e Titti Ferrari D’Aragone. La prima è la migliore amica di Mina: si conoscono dai tempi della scuola e lavora come avvocato. Madre di Gianluca (Francesco Di Napoli) e moglie di Paolo (Davide Devenuto), riesce -non si sa bene come- a far incastrare perfettamente tutti i suoi mille impegni.

Sia lei che Paolo finiscono a loro modo coinvolti nella separazione tra Mina e Claudio: Irene sostiene l’amica, mentre Paolo tifa per Claudio. Ma Irene nasconde anche un segreto, che non ha mai rivelato a nessuno, neanche alla sua migliore amica.

Titti, invece, è l’amica gregaria, che tutti guardano con preoccupazione a causa dei suoi continui flirt. Gestisce “Il Locale”, baretto punto di ritrovo per le tre amiche nel quartiere di Chiaia, che gestisce con la supervisione del fratello Leone, che poco si fida di lei. A darle maggiore sicurezze il barman Giordano (Massimo Rosiello).

Rosaria, l’ostetrica

Rosalia Porcaro, inoltre, interpreta Rosaria, l’ostetrica del Consultorio, di cui rappresenta la colonna portante. Una donna bella, affidabile e buona, è proprio lei a trovare dei casi per Mina. Anche lei, però, ha avuto una vita difficile: è stata con un uomo che non la meritava e che le ha tolto la possibilità di avere un figlio. Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Rudy, il portiere

Infine, Nando Paone veste i panni di Rudy Trapanese, il portiere del palazzo in cui si trova il Consultorio. Esponente di quella napoletanità fatta di parlantina sciolta e battute sagaci, è pazzo per Rosaria, verso cui trova sempre l’occasione per farle la corte. Il suo unico punto debole è Diego, un ragazzino italo-marocchino di cui Rudy si prende cura.