Mina Settembre torna su Raiuno con le repliche della prima stagione, ma quando va in onda la seconda?

Capisci che in tv è cominciata la stagione estiva quando iniziano le repliche. E Raiuno ha deciso di inaugurare l’estate con la riproposizione della prima stagione di Mina Settembre, la fortunata serie tv andata in onda nei primi mesi del 2021. Da questa sera, domenica 29 maggio 2022, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi torna in tv (ma gli episodi sono già tutti su RaiPlay) con le avventure che l’hanno resa popolare e tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni editi da Einaudi.

Ma mentre per le prossime sei settimane (tante sono le prime serate destinate ai dodici episodi della serie già andati in onda) Raiuno manderà in onda le repliche, i fan si chiedono quando andrà in onda Mina Settembre 2.

La risposta ufficiale ancora non c’è, ma una buona notizia sicuramente sì: le riprese dei nuovi episodi si sono infatti concluse da poco. Ad annunciarlo la stessa Serena Rossi su Instagram, con una foto in cui la si vede di spalle, seduta lungo i binari di una ferrovia (probabile location dell’ultimo ciak) e la didascalia “Fine corsa”.

Iniziate l’autunno scorso, le riprese di Mina Settembre 2 hanno coinvolto praticamente lo stesso cast della prima stagione, in primis Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti: il triangolo amoroso con al centro Mina, Mimmo e Claudio tornerà infatti anche nella seconda stagione, con la promessa da parte degli sceneggiatori che la protagonista prenderà una decisione sull’uomo con cui vuole stare.

Anche i nuovi episodi saranno tratti dalla saga di De Giovanni: se la prima stagione aveva come base i romanzi "Un giorno di Settembre a Natale" e "Telegramma da Settembre", la seconda può contare su altri tre libri, ovvero "Dodici rose a Settembre", "Troppo freddo per Settembre" e "Una sirena a Settembre" (non è ancora noto se i nuovi episodi saranno tratti da tutti e tre i libri oppure solo da una parte).

Per quanto riguarda l’uscita di Mina Settembre 2, dovremo aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per sapere la data di messa in onda della seconda stagione. Certo è che, con le riprese finite a maggio, le probabilità che la serie sia trasmessa già in autunno sono molto buone, magari sempre di domenica, serata scelta sia per la prima tv che per le repliche della prima stagione.