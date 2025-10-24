Milo Infante si infuria con l’ospite: cosa è successo in diretta a Ore 14

Discussione molto accesa e vivace mercoledì nel talk show pomeridiano di Rai 2 Ore 14, nel corso di un confronto sul caso di Alessia Pifferi, la donna condannata in primo grado per la morte della figlia, la piccola Diana, abbandonata per alcuni giorni in casa durante una fuga romantica con il suo amante.

Ore 14, Milo Infante zittisce l’ospite

Un dibattito che suscita sempre molto interesse nel pubblico e che spesso in televisione ha alimentato chiavi di lettura contrapposte tra chi sostiene quanto meno la seminfermità mentale della donna e chi invece la ritiene non solo capace di intendere e volere ma anche di reggere una difesa che gioca sulla sua posizione borderline.

La discussione è degenerata in pochi minuti. La giornalista Azzurra Barbuto ha preso più volte la parola in modo piuttosto aggressivo sovrapponendosi agli altri ospiti – tra cui l’avvocata Alessia Pontenani – finché Milo Infante ha interrotto lo scambio: “Basta, Azzurra, ti abbiamo chiesto in tutti i modi di far parlare anche gli altri. Ti chiedo di rispettare chi non ha parlato”.

Dibattito chiuso

I commenti di Azzurra Barbuto sulla Pifferi (“è scema”) hanno indispettivo Infante che ha cercato di riportare la discussione nei giusti binari: “C’è già il conduttore che banalizza questa trasmissione, gli ospiti la valorizzano. Quindi noi non è che diciamo: “è stupida, è scema”. Facciamo un tentativo di andare oltre”.

Azzurra Barbuto non ha abbozzato, ma ha replicato: “Milo, scema non è una parolaccia. Era per dire che vogliono farci credere che sia stupida, che non sia capace di intendere e di volere. Io non penso di togliere valore al programma perché uso ‘scema’.

A quel punto è stata Alessia Pontenani a perdere le staffe: “Perdonatemi ma non so neanche con chi sto parlando perché comunque il tono mi pare abbastanza accusatorio. (…) Lei è laureata in Giurisprudenza? Lei ha seguito il mio processo? Lei conosce le carte? Allora non parli, non dica sciocchezze e non si permetta”.

“Se lei ha dei problemi la denuncio in un attimo…” ha contrattaccato la Barbuto.

Milo Infante chiude il dibattito

La regia ha quindi preso l’iniziativa e silenziato il microfono dell’ospite che però si ascoltava in sottofondo nel tentativo di rientrare nel dibattito. Alla chiusura del blocco, sul cronometro che stava già sforando, Infante ha chiuso il segmento anticipando le scuse a chi non era intervenuto. Una dinamica insolita per il programma, che negli ultimi mesi ha impostato la discussione sul registro dell’analisi e dell’ascolto più che dello scontro.

La scena non è sfuggita al pubblico che si è interrogato sui social su cosa fosse successo davvero in studio. Cosa che si è chiesto anche un analista sul sito di Davide Maggio, che ha ricostruito tutto il dialogo.

Le scuse e il posizionamento editoriale

Il giorno dopo, rispondendo proprio a un post social di Davide Maggio, Infante ha scritto: “Posso solo scusarmi… Ad essere stati sbagliati non sono stati solo i toni ma anche i contenuti… Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa”.

Incidente chiuso

Ma in apertura della successiva puntata, il conduttore ha rimarcato il perimetro del format salutando Candida Morvillo e distinguendo tra ospiti “che ci onoriamo di accogliere e altri che non verranno più invitati”. Una posizione estremamente schietta e diretta che molti telespettatori hanno apprezzato…

Dunque Azzurra Barbuto pare non comparirà più a Ore 14: in compenso ha pubblicato un post chilometrico su X (ex Twitter), corredato da foto artistica, che moltissimi utenti hanno criticato sia per la posizione espressa che per la lunghezza.

Per la cronaca Azzurra Barbuto risulta laureata in Scienze Politiche.