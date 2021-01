Dopo il turno di campionato in tre giorni, questa sera, martedì 12 gennaio 2021, torna il calcio in chiaro. Oggi, infatti, si aprono gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione i cui diritti tv sono ad appannaggio della Rai. In particolare, stasera si gioca Milan-Torino, con calcio di inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta dallo stadio Meazza di San Siro su Rai1. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, mentre le interviste e gli interventi da bordocampo saranno a cura di Francesco Rocchi. Il presentation studio, per il pre e il post partita, vedrà protagonisti Alessandro Antinelli e Marco Civoli.

Milan-Torino, che si è giocata sabato sera come anticipo della 17esima giornata di campionato, sarà l’occasione di rivedere in campo, dopo l’assaggio di sabato scorso, Zlatan Ibrahimovic, il leader assoluto della capolista della Serie A e atteso ospite del Festival di Sanremo 2021. C’è curiosità anche per il rientro sul terreno di gioco, dopo quasi un anno, di Daniele Baselli, il centrocampista granata fermo dal 29 febbraio dell’anno passato.

Ricordiamo che gli ottavi di Coppa Italia proseguiranno domani e giovedì e si concluderanno la prossima settimana. In campo le prime otto teste di serie: Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli, Juventus-Genoa, Sassuolo-Spal, Atalanta-Cagliari, Roma-Spezia e Lazio-Parma. Tutte gare in esclusiva sulle reti Rai e in live streaming su RaiPlay. Poi sarà la volta dei quarti e delle semifinali, per un totale di ben 16 partite in 28 giorni (ossia, da oggi a mercoledì 10 febbraio).

Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Supercoppa italiana, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio (il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis aveva chiesto il rinvio del match previsto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ma non è stato accontentato).