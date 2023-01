Dopo Inter-Parma di ieri sera (3.815.000 telespettatori e 19.34% di share), torna stasera la Coppa Italia di calcio. In particolare, nella giornata odierna, mercoledì 11 gennaio 2023, è in programma Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 con calcio di inizio alle ore 21. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero, mentre Monica Bertini condurrà lo studio per il pre e post gara. Insieme a lei ci saranno Mino Taveri, Christian Panucci, Ciccio Graziani e Mauro Bergonzi.

I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dal deludente pareggio contro la Roma a San Siro, maturato in pieno recupero. Morale non alto anche per i granata di Ivan Juric che nel 2023 in campionato ha collezionato due pareggi su due match disputati, l’ultimo con fuori casa contro la Salernitana. In Coppa Italia il Torino ha ottenuto il passaggio agli ottavi di finale dopo aver superato nel secondo turno il Cittadella, con un rotondo 4-0 (per il Milan l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, invece, è automatico così come lo è per le squadre che nello scorso campionato si sono classificate nei primi otto posti).

In caso di pareggio al termine dei novanta minuti (più recupero) di gioco, si andrà ai tempi supplementari, come accaduto ieri per Inter-Parma (con conseguente crescita della curva degli ascolti).

Ricordiamo che Mediaset si è assicurata i diritti della Coppa Italia fino all’edizione 2023-2024. Infatti, tutte le partite sono trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Domani, giovedì 12, sarà la volta di Fiorentina-Sampdoria e di Roma-Genoa, mentre la prossima settimana si disputeranno gli altri ottavi di finale.

E poi, a partire da venerdì 13, ecco di nuovo la Serie A (visibile su Dazn e Sky) con un anticipo di lusso: Napoli-Juventus.