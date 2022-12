Con i mondiali di Qatar 2022 ancora in corso e che faranno compagnia ai telespettatori fino al prossimo 18 dicembre, gli appassionati di calcio, abbonati a Sky Sport, potranno seguire anche il ritorno in campo di club di Serie A come Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Napoli.

Sky Sport, infatti, trasmetterà tutte le amichevoli dei suddetti club, da mercoledì 7 a venerdì 30 dicembre.

Com’è già noto, il campionato di Serie A si è fermato per via dei campionati mondiali che, eccezionalmente, si sono tenuti a dicembre in quanto era impossibile far svolgere il mondiale in Qatar in estate, per via delle temperature proibitive.

Dal punto di vista degli ascolti, i mondiali si stanno rivelando un successo per la Rai ma è ovvio sottolineare che l’assenza dell’Italia rende i tifosi impazienti del ritorno del campionato che è fissato per il 4 gennaio 2023.

Ecco, quindi, le amichevoli di Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Napoli che Sky trasmetterà questo mese.

Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Napoli su Sky Sport: la programmazione

Il Napoli sarà la prima squadra a scendere in campo contro i turchi dell’Antalyaspor: la partita, disponibile solo in pay per view, andrà in onda mercoledì 7 dicembre alle ore 18:45.

Venerdì 9 dicembre, invece, sarà il turno dell’Atalanta che ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. La partita, che assegnerà anche il Trofeo Bortolotti, andrà in onda a partire dalle ore 20 in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Il Napoli, invece, tornerà in campo domenica 11 dicembre, alle ore 16. Gli avversari, in questo caso, saranno gli inglesi del Crystal Palace. Anche questo match sarà unicamente disponibile in pay per view.

Il 13 dicembre, invece, toccherà al Milan che, al Al-Maktoum Stadium di Dubai, affronterà gli inglesi dell’Arsenal: la partita andrà in onda alle ore 15 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

L’Arsenal sarà l’avversario anche della Juventus, sabato 17 dicembre, per una partita che si giocherà all’Emirates Stadium e che andrà in onda in diretta dalle ore 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sempre sabato 17 dicembre, giocherà anche il Napoli che ospiterà gli spagnoli del Villareal. La partita, che avrà inizio alle ore 20:30, sarà disponibile solo in pay per view.

Giovedì 29 dicembre alle ore 17, invece, sfida tutta italiana tra Sassuolo e Inter che giocheranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia: la partita andrà in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sempre giovedì 29 dicembre, alle ore 19, al Gewiss Stadium, invece, l’Atalanta scenderà in campo contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. La partita andrà in onda su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Questo ciclo di amichevoli si chiuderà venerdì 30 dicembre con il ritorno in campo del Milan che, a Eindhoven, incontrerà il PSV: il match andrà in onda alle ore 18:15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.