Michelle Impossible, Ambra Angiolini: “Orgogliosamente protetta dalla mia famiglia rainbow” (video)

Tra le protagoniste più applaudite della seconda ed ultima puntata di ‘Michelle Impossible’, in onda, stasera, mercoledì 23 febbraio 2022, c’è Ambra Angiolini. La padrona di casa e la sua ospite si sono cimentata in una vera e propria sfida di reciproci ‘sbagli’.

Tv Michelle Impossible, Silvia Toffanin intervista mamma Ineke: “La setta? E’ stata terribile” (video)

L’attrice ha stilato, in maniera geniale, la propria lista:

La prima volta che ho sbagliato avevo 8 anni. Ho rotto il mio salvadanaio e ho speso tutti i soldi nella merceria sotto casa. Ho comprato tutte cose inutili. Oggi non rompo più i salvadanai. Ma soprattutto, in merceria ci mando Jolanda. A Non è la Rai, Gianni Boncompagni ad un certo punto mi dice di dire Borsa. Io sbaglio e dico: ‘Borza’. Vengo spedita a scuola di dizione. Oggi con queste ‘z’ ci lavoro in radio, a teatro, faccio tanto cinema. Dono z complicate a chi non le sa pronunciare. Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora le persone sbagliate fuori dalla mia vita. Nel 2000, qualcuno mi nega un ruolo molto importante in un film per la tv. Me lo nega perché in giro si diceva che ero lesbica. Perché ero socia di un circolo di cultura omosessuale. Oggi sono orgogliosamente protetta dalla mia famiglia rainbow. Sono sicura che non mi lasceranno mai. Quelli che non mi hanno dato la parte hanno sbagliato di brutto. Non dovevano darmi il lavoro perché ero cagna non perché ero lesbica.