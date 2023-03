Stasera, mercoledì 8 marzo gran finale per Michelle Impossible & Friends in prima serata su Canale 5.

Anche questa settimana, si avvicenderanno sul palco del grande varietà condotto da Michelle Hunziker tanti amici della conduttrice svizzera: attori, cantanti e grandi artisti che, insieme a lei e accompagnati dall’orchestra (diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle) e dal corpo di ballo, si racconteranno e avranno l’occasione di celebrare con emozione ed entusiasmo la loro brillante carriera.

Michelle Impossible and friends, un varietà a Mediaset è possible!

Michelle Hunziker, come sempre, sarà affiancata dalla Gialappa’s Band, il Mago Forest e Aurora Ramazzotti.

MICHELLE IMPOSSIBILE & FRIENDS: OSPITI ULTIMA PUNTATA 8 MARZO 2023

Gli ospiti dell’ultimo appuntamento con il one – woman show di Michelle Hunziker sono: Pierfrancesco Favino, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti, Articolo 31, Serena Autieri e Alessandro Ristori.

Spazio anche al roast show condotto da Aurora Ramazzotti dove, con ironia e leggerezza, verranno messi “alla berlina” alcuni degli ospiti.

#MichelleImpossible seconda puntata! Un grazie a voi per averci permesso di entrare nelle vostre case per divertirvi insieme a noi e un grazie ai miei ospiti che si sono emozionati con me brillando per eleganza e autenticità.

Infine un grazie a @sergiopappalettera per le incredibili scenografie grafiche, a @laccioland con il suo team per le coreografie pazzesche che avete visto, al maestro @valeriano_chiaravalle e a @danti2f per rendere unici i momenti musicali di questo show.

MICHELLE IMPOSSIBILE & FRIENDS PUNTATA 8 MARZO 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il programma in prima serata, su Canale 5, dalle 21.30 e in streaming su MediasetPlay. Nelle ore successive, si potrà riguardare, su Mediaset Infinity, l’intera puntata e le clip più esaustive della serata. Inoltre, noi di TvBlog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging.