Michelle Hunziker, la comunione della figlia Celeste: l’outfit scelto, le bomboniere, la location

Michelle Hunziker ha festeggiato con tutta la famiglia la comunione della figlia Celeste, la seconda figlia avuto dall’ex marito Tomaso Trussardi. I due hanno infatti vissuto una storia d’amore bellissima, che è durata 11 anni e che è finita nel 2022 dopo 7 anni di matrimonio. Dal loro legame è nata anche Sole, la seconda figlia della showgirl – dopo Aurora Ramazzotti, avuta invece dal matrimonio con Eros.

Il look di Michelle Hunziker per la comunione della figlia

La showgirl italo-svizzera condivide spesso scatti sulla propria quotidianità, oltre che sulla sua vita professionale. Ad esempio, recentemente ha partecipato all’Eurovision Song Contest in qualità di conduttrice. Un ruolo – questo – che è stato apprezzato da molti italiani. Negli ultimi anni è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, anche se ha mostrato in più occasioni i momenti che condivide insieme alle tre figlie e al suo nipotino Cesare, nato dall’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Tra l’altro, la sua primogenita è anche lei un personaggio televisivo. Mamma e figlia hanno lavorato insieme in più occasioni, come ad esempio durante il programma Michelle Impossible.

Nata l’8 marzo 2015, la piccola Celeste ha 10 anni e ha appena fatto la sua prima comunione. In questo giorno così speciale si è riunita tutta la famiglia, e negli scatti è apparso anche il papà – ed ex marito di Michelle – Tomaso Trussardi. La soubrette ha quindi scelto un look abbastanza semplice, e ha optato per un tailleur intramontabile color beige chiaro. A catturare l’attenzione dei fan sono stati i suoi due pazzi, sempre più consigliati per una comunione.

Tutti i dettagli della festa

Erano tutti presenti per la piccola Celeste. Oltre alla mamma, alle sorelle e al papà, c’erano infatti molti altri familiari e gli affetti più cari della famiglia. Immancabile era la nonna delle bimbe, mamma di Michelle, ma anche suo fratello Harold e anche la truccatrice e parrucchiera della showgirl Laura Barenghi e la sua manager, ormai parte della famiglia. Si è trattata di una festa sobria, semplice e intima a cui hanno partecipato solo i parenti e gli amici più stretti. La bomboniera è invece stata fatta a mano e racchiusa in una scatola con un fiocco rosa e un bigliettino personalizzato.