Nella vita tutto può accadere e ormai sempre meno cose ci sorprendono per davvero. Ma quello che state per leggere, forse sì. Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Michele Santoro di tornare a Mediaset (su Rete 4 in particolare) con un programma tutto suo. A scriverlo questa mattina è il quotidiano La Stampa.

La notizia è stata confermata da Vittorio Sgarbi. Interpellato dall’Adnkronos, il sottosegretario alla Cultura ha spiegato non a caso di essere stato proprio lui a suggerire al Cavaliere di mettere sotto contratto il giornalista, da qualche anno orfano di trasmissione e ultimamente riciclatosi opinionista nei talk show condotti da altri colleghi.

Per Santoro non si tratterebbe del debutto sulle reti del tanto avversato Berlusconi. Infatti, l’anchorman lavorò a Mediaset a fine anni ’90 (conduceva Moby Dick) dove scrisse importanti pagine del giornalismo televisivo, come per esempio la puntata condotta in diretta dal ponte Brankov di Belgrado durante la guerra in Kosovo nel 1999.

TvBlog ha contattato Michele Santoro per raccoglierne un commento, ma il giornalista, almeno per il momento, non ha fornito risposte. Va segnalato che negli scorsi giorni Santoro, la cui più recente produzione televisiva è stata poco fortunata Volare (su Rai2 nel 2019) ha lanciato Servizio Pubblico, l’app che ha creato con un team di ventenni: “Un’applicazione innovativa per diffondere informazioni ignorate e censurate e una Associazione che si batterà per la pace, per arrestare la distruzione del pianeta, per mettere in discussione la fabbrica della disuguaglianza”

Michele Santoro su Rete 4? Le parole di Vittorio Sgarbi