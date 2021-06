Michele Merlo: la lettera di Maria De Filippi in memoria dell’ex cantante di Amici

Oggi, a 28 anni, si è spento Michele Merlo. Instagram, Facebook, Twitter sono stati presi letteralmente d’assalto da parte di familiari, amici, conoscenti, colleghi e fan per ricordare uno dei cantanti più amati delle ultime edizioni di ‘Amici’.

Anche Maria De Filippi, che ha scoperto artisticamente il cantautore durante la sedicesima edizione del talent show, ha voluto scrivere una lettera per omaggiare la sua memoria. Ecco il toccante testo:

La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo.

Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta.

Emma Marrone, direttore artistico della squadra bianca durante il serale di ‘Amici 16’, ha voluto dedicato un ultimo pensiero a Michele Merlo:

Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi.

Anche Riki ha voluto raccogliere in parole ed immagini il suo rapporto con Mike:

Ciao Michele. stanno riaffiorando ricordi ed emozioni che stavo via via dimenticando. c’è così tanta frenesia in giro ma davanti a queste cose tutto perde di valore e tutto si calma. ricordo le serate a ridere in camera, le nostre litigate, le tue corse per scaricare l’ansia prima di salire sul palco e le mie per andare a fare pipì (che già ero ansioso di mio ma tu peggioravi le cose!!!).

Se conosco il male che sto provando non posso immaginare quello dei tuoi familiari (che abbraccio fino al cuoricino). vorrei tornare lì per sistemare quella luce con te e il giorno dopo svegliarmi per cantare insieme. Vola Michele. Sei qui