“Io non ho giocato a calcio, ma ormai difensori avete capito come è Leao. Appena parte, fate fallo, prendetevi un giallo, un rosso, un arancione, ma spezzategli le gambe“. Queste la parole pronunciate da Michele Criscitiello su Sportitalia che da qualche ora stanno tenendo banco su Twitter, con polemiche al seguito.

Una frase particolarmente colorita che sta facendo discutere (non solo i tifosi rossoneri) e che ha generato la reazione del calciatore del Milan tirato in ballo dal giornalista. L’attaccante portoghese, infatti, su Twitter ha replicato così:

Il problema non è chi lo dice ma chi glielo fa dire questo genere di cose.

O problema não é quem diz mas quem os deixa dizer este tipo de coisa .. 😴 https://t.co/MUsXVfdz8s — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 26, 2023

Pochi minuti dopo, non a caso, su Twitter è intervenuto anche Criscitiello che ha provato a chiudere il caso fornendo la sua versione dei fatti e spiegando che la sua è da considerarsi una iperbole e non una istigazione alla violenza nei confronti del campioncino milanista:

Davvero non capite il senso di questo discorso? Leao si ferma solo “spezzandogli le gambe”! Perché è un fenomeno. Capisco che nell’epoca dei social e dei siti fatti da ragazzini vale tutto ma cercate di cogliere tutti i 49”. @RafaeLeao7 pic.twitter.com/MojLZnOGPE — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 26, 2023

Il giornalista, che di Sportitalia è amministratore delegato oltre che storico volto di punta, ha fornito ulteriori precisazioni rispondendo a numerosi tweet, alcuni dei quali anche critici nei suoi confronti. Per esempio Michele Criscitiello ha fatto notare che il programma all’interno del quale si è reso protagonista di quella dichiarazione, SI Cafè, “è una trasmissione diversa” che “usa linguaggi diversi perché ha le linee aperte con i tifosi“: “Se la gente scrive e parla senza sapere nulla io non ci posso fare nulla. Non cambierò mai per gli ignoranti che per me possono restare tali. Leao, calcisticamente, lo amo da sempre“. Al momento si attende (invano) una controreplica di Leao per chiudere definitivamente quello che forse è stato soltanto uno spiacevole incidente da diretta.