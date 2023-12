Mi presento ai tuoi: anticipazioni, dove e quando va in onda il nuovo dating show di Lorena Bianchetti

Trovare l’anima gemella di per sé non è una cosa semplice, soprattutto se si deve convincere tutta la famiglia. Mi presento ai tuoi è un nuovo dating show condotto da Lorena Bianchetti che riporta in auge, in una chiave divertente al tempo stesso contemporanea e quasi nostalgica, il tema del corteggiamento attraverso l’antica abitudine di “fidanzarsi in casa” … un dating in cui i figli sono alla ricerca dell’amore ma a scegliere i pretendenti sono mamma e papà, che si confrontano anche con i vicini di casa e la coach Flaminia Bolzan incaricata di dare a tutti i giusti consigli.

In ogni puntata, inoltre, un personaggio noto del mondo dello spettacolo racconterà in un’intervista esclusiva il rapporto speciale con la propria famiglia, focalizzandosi sulla sfera dei sentimenti.

Al posto del nucleo familiare, in alcuni episodi, sono previsti gruppi di amici, coinquilini, colleghi di ufficio, compagni di squadra.

Il meccanismo è assai semplice: i genitori scelgono, in una rosa di sei, quattro pretendenti. Al figlio, è offerta la possibilità di effettuare un cambio. Dopo diverse manche, si arriva alla scelta finale del figlio.

Si comincia sabato 9 dicembre 2023, alle 14, ogni sabato, su Rai 2.

Mi presenti ai tuoi di Lorena Bianchetti: il promo ufficiale

Negli scorsi giorni, sui social ufficiali della Rai, è stato mandato in onda il primo promo ufficiale con protagonista la conduttrice che, in poche battute, ha spiegato la mission di questo nuovo format:

“Trovare la persona giusta? Avere cuore e mente aperta. Questo sicuramente. Ma, poi, non so, anche chiedere consigli all’amico, all’amica, al fratello, al cugino, alla mamma, al papà, ai colleghi di lavoro. E poi? Perché no, venire a ‘Mi presenti ai tuoi’. Eh si perché la persona giusta potrebbe essere dietro una di quelle porte”.

La persona giusta potrebbe essere dietro una di quelle porte 💗@LorenaBianchett conduce "Mi presento ai tuoi", da sabato 9 dicembre alle 14 su @RaiDue #mipresentoaituoi pic.twitter.com/fzliGwRWse — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) December 2, 2023

Mi presento ai tuoi: quando e dove va in onda in diretta streaming

Il nuovo dating show di Lorena Bianchetti va in onda su Rai 2, ogni sabato, a partire dalle 14, per 12 appuntamenti settimanali.