Dopo aver annunciato ufficialmente il reboot di Winx Club, la Rainbow, lo studio di animazione italiano fondato da Iginio Straffi, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che si è celebrata lo scorso 8 giugno, ha annunciato il lancio imminente di una nuova produzione animata dal titolo Mermaid Magic.

La nuova serie ideata dallo stesso Iginio Straffi e interamente prodotta dagli studi Rainbow si rivolge ad un target di pubblico 9-12 anche se l’obiettivo è anche quello di raggiungere fasce di pubblico teen e young adult.

La prima stagione, composta da 10 episodi dalla durata di 24 minuti ciascuno, sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo a partire dal prossimo 22 agosto.

I temi principali che ruotano attorno alla nuova produzione Rainbow sono l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e il potere dell’amicizia.

Le protagoniste di Mermaid Magic sono tre sirene che, stando alle dichiarazioni ufficiali di Iginio Straffi, “da sempre nei sogni dell’immaginario collettivo, arrivano al pubblico con una grande caratterizzazione emotiva”:

Mermaid Magic combina elementi straordinari per offrire agli spettatori storie originali che hanno come protagoniste le sirene. Per la prima volta assisteremo alle avventure di vere e proprie sirene guerriere, pronte a difendere i mari grazie alla magia e alla forza della loro amicizia. Abbiamo investito molto in questa nuova produzione per realizzare una storia di eccezionale qualità e con temi e valori aspirazionali per la nostra epoca.