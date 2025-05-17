Mercoledi 2, la data di uscita della serie di Tim Burton: trama e dove vederlo

Dopo mesi di silenzio, finalmente ci siamo: la seconda stagione di Mercoledì, la serie firmata da Tim Burton con Jenna Ortega ritorna.

Jenna Ortega attrice e produttrice stavolta, nei panni della protagonista più dark e geniale degli ultimi anni, ha una data di uscita ufficiale. O meglio, due. Netflix ha deciso di dividere la stagione in due parti, scelta ormai consolidata per creare ancora più attesa e discussione tra gli spettatori.

Chi ha seguito la prima stagione ricorderà bene quanto fosse riuscita a fondere atmosfere gotiche, humor nero e misteri da brividi. Ecco, da quanto anticipato dal primo teaser diffuso da Netflix, pare che tutto questo tornerà, ma potenziato.

Mercoledi Addams la seconda stagione

Jenna Ortega, che oltre a essere ancora una volta la protagonista è anche produttrice della seconda stagione, ha dichiarato che i nuovi episodi saranno molto più intensi. E conoscendo il suo approccio meticoloso ai personaggi, non c’è dubbio che possiamo aspettarci una Mercoledì ancora più determinata, sarcastica e, diciamolo, inquietante al punto giusto.

La trama riprende da dove avevamo lasciato la giovane Addams, immersa fino al collo in segreti e poteri psichici che diventano sempre più forti e difficili da controllare. Mercoledì non è più soltanto una studentessa fuori dal comune, è diventata una figura chiave nel tentativo di evitare una nuova scia di omicidi. E stavolta il mistero coinvolge anche i suoi genitori, Morticia e Gomez, mettendo in discussione non solo il presente ma anche il passato della famiglia Addams. La prima parte, composta da quattro episodi, sarà disponibile dal 6 agosto, mentre per il gran finale bisognerà aspettare fino al 3 settembre.

È interessante notare come la narrazione, pur mantenendo uno stile molto dark, stia virando verso un tono più maturo. Infatti, Mercoledì non è più semplicemente la ragazza solitaria che disegna in silenzio e disprezza le convenzioni. È in piena evoluzione, e questa seconda stagione sembra intenzionata a esplorare ogni sfumatura del suo carattere. Senza ombra di dubbio, Tim Burton sta continuando a scolpire il personaggio a sua immagine e somiglianza, aggiungendo tocchi grotteschi ma anche profondi.

Per quanto riguarda la visione, come sempre sarà Netflix a ospitare in esclusiva la serie. Nessuna sorpresa, dunque, per chi ha già seguito la prima stagione lì. L’unica differenza sarà l’attesa tra la prima e la seconda parte, ma tutto sommato si tratta di meno di un mese. Un’attesa sopportabile, se pensiamo che i fan hanno aspettato oltre un anno per rivedere Jenna Ortega con le sue trecce e il suo sguardo glaciale.

Insomma, Mercoledì 2 promette colpi di scena, atmosfere cupe e una protagonista ancora più in controllo del suo potere. Chi aveva paura che la serie potesse perdere smalto, può stare tranquillo. Il mondo di Nevermore è tornato, più oscuro e affascinante che mai.