Criticami senza dirmi apertamente che mi stai criticando. Facile riuscire nella missione se sei Enrico Mentana, uno che fa dell’ironia la sua passione di vita. Complicato, di conseguenza, cogliere i momenti in cui la battuta si trasforma in reale rimprovero. Ospite mercoledì mattina a L’Aria che tira, nell’ultima fetta di trasmissione, il direttore del Tg La7 è stato chiamato a commentare le parole di Mario Draghi pronunciate in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dal consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

Un appuntamento che Myrta Merlino ha però seguito ad intermittenza, con continui ingressi in studio finalizzati al commento da parte di cronisti e opinionisti. Aspetto che Mentana ha fatto chiaramente notare: “Ho dovuto tradire La7 per vedere la conferenza. Speravo di vederla da te, ma tu hai alternato. Quindi ho dovuto vederla altrove, non dico dove”.

Frecciata lanciata, nonostante i sorrisi di circostanza, con un ritorno sull’argomento circa dieci minuti dopo: “La conferenza l’ho vista sui canali di servizio, così non ho dato vantaggi ai tuoi avversari”.

Insomma, Mentana su L’Aria che tira non ci si è proprio soffermato, preferendo la diretta del Tg1, del Tg4 o dei canali all-news.

La Merlino, subentrata alle 11 a Coffee Break, ha optato per continui dentro-fuori, approfittando della presenza, in serie, di Fabrizio Roncone, Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Renato Mannheimer, Matteo Bassetti, Daniela Santanchè, Sabino Cassese, Tommaso Cerno e Dino Giarrusso.

Per qualcuno la critica del direttore sarebbe stata legata alla volontà, negata, di andare in onda con uno dei suoi speciali. E’ invece più probabile che Mentana spingesse semplicemente un racconto fluido e senza soste, che accompagnasse gli spettatori al successivo notiziario delle 13.30.