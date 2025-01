Il cantante è stato ospite, per la prima volta, a Verissimo, parlando dell’amore per la moglie scomparsa e per il figlio. Infine, il commento su quanto accadde con Jessica Morlacchi, anni fa…

Oltre a Jessica Morlacchi, tra gli ospiti della puntata di sabato 18 gennaio 2025, c’è stato anche Memo Remigi. L’ex concorrente del reality show, parlando dell’ex collega con il quale aveva partecipato al programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato di aver ritrovato un buon rapporto con l’uomo:

“Ci vogliamo bene, io perdono le brave persone. Non c’è un motivo per continuare ad essere arrabbiati, le cose possono succedere, poi si parla, c’è il dialogo e si capisce che l’amicizia che c’è stata non è da buttare via così”.

Il cantante e conduttore è stato ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin. “Ho 87 anni ma non so quanti me ne secondo, dipende dai giorni, dai momenti e dalle situazioni. Quando mi sveglio mi dico quanto sono bello, quanto sono bravo, quanto sono forte… ” ha scherzato, ammettendo di saper fare ancora la capriola anche oggi (ma beato lui!).

All’inizio dell’intervista ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa da alcuni anni dopo una malattia.

“Lucia è sempre stata un punto di riferimento. Di errori ne ho fatti parecchi nella mia vita ma lei è una donna che mi ha sempre lasciato la porta aperta, mi ha dato la possibilità di rimediare in qualche modo. Sono sempre stato cosciente delle mie deviazioni amorose, non ho mai messo al mondo altri figli. Quando finiva un rapporto, dicevo che era giusto perché non ero in grado di dare una continuità perché io avevo già una famiglia, con mia moglie e mio figlio”

Per un periodo si sono anche lasciati (“E ha fatto benissimo”) poi si sono riavvicinati per diverse ragioni:

“Anche se eravamo divorziati ci sentivamo tutti i giorni. Non mi sono mai fatto mancare come padre e anche come marito. Ho fatto delle stupidaggini ma ho chiesto sempre scusa. Non pensavo mai che lei mi abbandonasse, mi lasciasse. Quando è successo, ho pensato che anche la mia vita fosse finita. Poi mi hanno chiamato per un’intervista in questa trasmissione Rai”

Con Lucia ha avuto un figlio, Stefano, che ha mandato un videomessaggio al padre (“Sei stato il mio primo amore e amico”).

Parlando di Jessica Morlacchi, Remigi ha commentato così

“Purtroppo è successo un bruttissimo episodio, forse male interpretato. C’è stata una condanna sopra le righe senza alcuna giustificazione vera. Per due anni sono rimasto senza lavoro, è stata molto dura per me. Cerco di dimenticarla perché la vita è fatta di cose belle e brutte, quello è stato un momento molto brutto. E ci andata di mezzzo una carriera costruita con onestà e signorilità. Quel gesto non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato. A Jessica auguro tanta fortuna“.