Melek sposa Sansalan, ma accade l’impensabile: lo spoiler de La Notte nel Cuore

Melek e Sansalan sposi ma qualcosa rovina la gioia. Cosa sta per accadere a La Notte nel Cuore. Lo spoiler.Fiori d’arancio per Melek e Sansalan. Le nozze sono state organizzate in ogni dettaglio e avverranno per la felicità dei più romantici. Lacrime, sorrisi ma anche colpi di scena faranno da teatro al giorno più bello

Melek e Sansalan sposi ma qualcosa rovina la gioia. Cosa sta per accadere a La Notte nel Cuore. Lo spoiler.

Fiori d’arancio per Melek e Sansalan. Le nozze sono state organizzate in ogni dettaglio e avverranno per la felicità dei più romantici. Lacrime, sorrisi ma anche colpi di scena faranno da teatro al giorno più bello della coppia. Del resto La Notte nel Cuore nel corso della prima stagione trasmessa anche nel nostro Paese non ha mai smesso di stupirci con i suoi continui cambi di rotta.

E anche quello che stiamo per raccontare può essere visto come una sorta di fulmine a ciel sereno. Cominciamo con il dire che la cerimonia avverrà nella sua interezza e che dunque i due promessi sposi riusciranno a diventare tali. In passato il loro legame è stato vissuto tra alti e bassi ma ora ha trovato la consacrazione nelle nozze.

La donna, che è in dolce attesa, aveva anche pensato di portare avanti la gravidanza da sola, con l’aiuto dei suoi cari, senza dunque contare sulla presenza del compagno con il quale, a più riprese, la chiusura sembrava praticamente inevitabile. Tanto più che il fatto che l’uomo risultasse ancora sposato, non era affatto una questione di poco peso per la famiglia di lei che sognava ben altro per la giovane.

La Notte nel Cuore, le nozze tra colpi di scena tra Melek e Sansalan

Fatto sta che Cihan a un certo punto riesce a divorziare dalla moglie e quindi può chiedere la mano della sua amata, nonché mamma di suo figlio in arrivo. Tuttavia, negli episodi che sono andati e che andranno in onda a stretto giro in Italia, la situazione non è così chiara e felice per la coppia. Difatti le incomprensioni tra di loro sono state molto alte e c’è stato pure un momento in cui l’uomo ha pensato di portare via il figlio alla donna.

E, nel mezzo, vi è stato pure un rapimento oltre che discussioni molto forti e dispetti a non finire. A mettere in atto tutto ciò è perlopiù Cihan per via del suo carattere bellicoso. Ed è proprio questo suo modo di essere che tende ad allontanare da lui Melek, spaventata dalle sue reazioni, considerate eccessive.

Dunque del matrimonio è possibile averne notizia grazie alle anticipazioni turche. Tramite esse veniamo a conoscenza anche del fatto che tra gli invitati alle nozze non ci sarà Nuh che non ha mai visto di buon occhio Cihan. Tuttavia l’uomo con il preciso obiettivo di far sentire la sua vicinanza alla sorella deciderà di partecipare ugualmente. Il loro abbraccio sarà una delle scene più emozionanti di tutta quanta la cerimonia.