Mediaset sfida Bruno Vespa e mette in campo Porro: la reazione del giornalista Rai

Ci sono molti cambiamenti nei palinsesti televisivi. In vista della nuova stagione gli addetti ai lavori stanno rivoluzionando i palinsesti per dare una svolta alle offerte con l’obiettivo di alzare gli ascolti. Per questo motivo Mediaset ha deciso di rinnovare il comparto informativo con una nuova trasmissione breve ma incisiva, che andrà a occupare una fascia oraria strategica. Una mossa che, dietro l’apparenza di un semplice aggiornamento di palinsesto, nasconde in realtà un’ambizione ben più precisa: contrastare direttamente l’inossidabile presenza di Bruno Vespa nel post-Tg1.

Il nuovo format si intitola Dieci minuti, sarà affidato alla conduzione di Nicola Porro e debutterà su Rete 4. Non è un mistero che l’idea ricordi da vicino il collaudato Cinque Minuti, ideato e condotto da Vespa su Rai1. Ma a colpire l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori non è tanto la somiglianza tra i due programmi, quanto la dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi che ha presentato la novità, ammettendo, senza troppi giri di parole, l’ispirazione al modello di casa concorrente.

Il gesto non è passato inosservato nemmeno al diretto interessato, Bruno Vespa, il quale ha scelto di non scendere nella polemica, affidando ai cronisti una sola parola: “Onorato”.

Una risposta di poche parole

Una semplice e sola parola, che potrebbe apparire come forma di diplomazia, oppure anche un sottile fastidio. Del resto, non è la prima volta che Vespa assiste a tentativi di imitazione del proprio stile.

Sul fronte Mediaset, Nicola Porro si appresta a diventare il volto di questa nuova sfida. Giornalista e conduttore già noto per la sua professionalità e il suo modo diretto, Porro sarà chiamato a condurre questo breve spazio quotidiano subito dopo il Tg4 serale, in una fascia che la rete vuole potenziare in termini di ascolto e autorevolezza. La trasmissione – come suggerisce il titolo – durerà dieci minuti, il doppio rispetto al format Rai, e promette una selezione mirata dei temi caldi del giorno, con il classico taglio d’opinione che caratterizza il conduttore.

Il direttore generale dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro sia agli spettatori sia ai detrattori sulla rete, spesso considerato forse un pò di “parte”. “E basta parlare di retequattrismo: è una sciocchezza. Negli ospiti dei nostri talk prevale l’opposizione”, ha dichiarato, respingendo le critiche su un presunto sbilanciamento editoriale e rivendicando i successi negli ascolti, in particolare nel confronto con La7. Crippa ha anche aperto a un possibile ritorno in video di Andrea Giambruno, lasciando intendere che la nuova stagione potrebbe riservare ulteriori sorprese. “Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?” Ha detto Pier Silvio Berlusconi dell’ex compagno della premier Giorgia Meloni.