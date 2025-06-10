Mediaset, rivoluzione in corso: cosa succederà a settembre

L’azienda del Biscione è a lavoro per strutturare i nuovi palinsesti della prossima stagione televisiva e ci sarà un grande cambiamento

La nuova stagione televisiva in casa Mediaset preannuncia una serie di novità, mentre si attende la presentazione dei prossimi palinsesti – che ufficializzerà i vari cambiamenti e le sorprese sui diversi canali – circolano diverse indiscrezioni che riguarderebbero nuovi e vecchi programmi. A quanto pare l’azienda avrebbe deciso di introdurre un nuovo programma preserale, un game show che si aggiungerebbe a quelli di Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Ma la grande novità pare riguardare Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci potrebbe non essere l’unico programma dell’access prime time. Da tempo si parla dell’intenzione di Mediaset di cambiare qualcosa in quella fascia oraria, che dal punto di vista degli ascolti è la più redditizia e, poiché Striscia da un po’ non starebbe facendo risultati soddisfacenti, adesso potrebbe lasciare il posto a un nuovo format.

Palinsesto Mediaset 2026, cosa cambierà

Tra i vari cambiamenti che potremmo vedere su Mediaset a partire dalla prossima stagione televisiva c’è un nuovo game show condotto da Max Giusti. Il comico avrebbe testato, secondo quanto riportato da Davide Maggio, due format che pare che abbiano avuto un alto gradimento, parliamo di Lucky 13 o Let’s Make a Deal.

Il primo è un programma nato dallo stesso ideatore di Chi vuol essere milionario e prevede 13 domande di cultura generale, cui rispondere con vero o falso. Il secondo, invece, prevede che i concorrenti – scelti tra il pubblico – inizino a fare affari con il conduttore e dovranno decidere se tenere o meno un premio o scambiarlo con un altro, sconosciuto, nascosto dietro uno scatolone. Non si sa ancora, però, quale dei due arriverà nel preserale di Canale Cinque.

Intanto Striscia la Notizia potrebbe iniziare a condividere lo spazio dell’access prime time con un altro programma, La Ruota della Fortuna. Uno dei due, pare il tg satirico di Antonio Ricci, inizierà a settembre per poi lasciare spazio all’altro. In questo modo Mediaset prova a puntare su una novità per alzare gli ascolti, in calo, di quell’orario tanto importante. Va ricordato che il competitor su Rai1 è Affari Tuoi con Stefano De Martino, che a differenza di Striscia, sta ottenendo ascolti davvero importanti.

Sarebbe questa un’altra ragione che avrebbe spinto Mediaset a “correre ai ripari” e provare a recuperare ascolti in quell’orario, che vacillerebbe ormai da troppo tempo. Intanto l’azienda del Biscione starebbe lavorando anche nella scelta dei conduttori di alcuni programmi, è il caso di Pomeriggio Cinque, dove Myrta Merlino sembra essere prossima all’addio. In questo caso pare che Pier Silvio Berlusconi vorrebbe Cesara Buonamici, ma non è chiaro se ci sia stata già una proposta alla giornalista. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, per sapere cosa accadrà dovremo attendere la presentazione dei nuovi palinsesti e scoprire tutte le novità.