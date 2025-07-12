Mediaset rinnova Myrta Merlino. Il nuovo contratto e la verità sull’addio a Pomeriggio 5

Non si placano i rumors intorno alla situazione di Myrta Merlino in Mediaset. Dopo una serie di speculazioni sul suo addio all’azienda del Biscione, le ultime indiscrezioni annunciano che non dovrebbe lasciare il gruppo. La giornalista napoletana approdata due anni fa su Canale 5 come conduttrice di Pomeriggio Cinque, prendendo il posto di Barbara D’Urso, avrebbe deciso di rinnovare la sua collaborazione. Ma in che modo?

Com’è stato già ampiamente raccontato, gli ascolti di Pomeriggio Cinque non hanno soddisfatto le aspettative degli addetti ai lavori: non si sono raggiunti i livelli della sua predecessora Barbara D’Urso né si è contrastata la leadership de La Vita in Diretta su Rai 1. Nonostante ciò la scelta di rinnovare il contratto con Mediaset indica che, da parte dell’azienda, la fiducia nella sua figura resta solida.

E’ certo che Myrta Merlino non tornerà al timone dello show, che, è ormai certo, passerà a Gianluigi Nuzzi. Eppure, non si tratta, come si potrebbe pensare, di un allontanamento forzato. Dietro questa decisione, infatti, ci sarebbe una scelta precisa della stessa Merlino: quella di abbandonare volontariamente la trasmissione pomeridiana per aprirsi a nuove possibilità all’interno del gruppo.

Nuovo contratto, nuovo progetto

Secondo quanto trapela da ambienti vicini all’azienda, Myrta Merlino ha firmato un nuovo accordo con Mediaset, mantenendo così il suo legame professionale con l’azienda. Il suo percorso, però, prenderà ora una direzione diversa rispetto al passato recente. Come già detto non tornerà più nel pomeriggio di Canale 5, ma potrebbe approdare su Rete 4, rete per la quale era inizialmente stata pensata quando fu arruolata.

Non è ancora stato annunciato ufficialmente quale sarà il suo nuovo programma, ma l’intenzione è chiara: rilanciare la giornalista in una fascia o in un formato più adatti al suo profilo. “Nelle prossime settimane verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista” si legge su DavideMaggio,

Tra le ipotesi emerse nei corridoi televisivi c’è anche quella di un talk show serale o, sorprendentemente, un format legato al mondo della cucina con taglio divulgativo, sempre su Rete 4. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma l’indiscrezione lascia intendere che il nuovo progetto sarà definito nelle prossime settimane.

Il mancato successo a Pomeriggio Cinque non ha compromesso la stima che Pier Silvio Berlusconi nutre nei confronti della conduttrice. Al contrario, il vertice Mediaset ha più volte elogiato il taglio più informativo e meno sensazionalistico che Merlino ha cercato di dare al programma, pur senza riuscire a conquistare il pubblico della fascia oraria. In questo contesto, la decisione di lasciare il format è maturata in autonomia, non come conseguenza di un ridimensionamento aziendale, bensì come una strategia condivisa per trovare un contesto televisivo più coerente con la sua professionalità. Ecco perché sostanzialmente Myrta Merlino non saluta Mediaset, ma si prepara a una nuova sfida.